Petrecerea este un concept unic, o explozie de energie, emoție și distracție, gândită ca un super concert care va ține până dimineața. Iar cel mai important: acest show nu se va mai repeta!

Conceptul unic este gândit ca o petrecere continuă, cu muzică live, momente surpriză și energie fără pauză, ce va purta publicul într-o călătorie prin cele mai mari hituri ale celor trei artiști. Din show-ul „Combinația” nu vor lipsi coregrafiile, efectele speciale și o scenografie creată special pentru aceste evenimente, ce vor transforma Romexpo într-un adevărat ring de dans.

În anul 2025, Alex Velea, Smiley și Connect-R au lansat exclusiv piese împreună, transformând colaborarea lor într-un proiect unic în industria muzicală românească.

Primul lor single, „Nu mă ierta”, a deschis drumul cu milioane de vizualizări, iar „Așa Ceva” a devenit rapid un fenomen, urcând până pe locul 3 în Media Forest. Au urmat „M-am trezit obosit” și „Miss Univers”, piese care au confirmat energia și chimia lor, pentru ca apoi „Combinația” să închidă vara ca un adevărat imn al fanilor, cu milioane de ascultări și prezență constantă în clasamente.

Toată această poveste se va lega într-un album comun, pregătit să fie completat de piese noi și de un documentar dedicat, totul culminând cu seria de concerte care va aduce această energie pe scenă, aproape de public.

Show-ul se vrea a fi evenimentul muzical și petrecerea anului 2026, o experiență irepetabilă care va aprinde Bucureștiul.

