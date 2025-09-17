„Nu a fost niciunul dintre noi greu de convins pentru că amândoi căutam, cu o oareșce înverșunare, oportunitatea de a participa la Asia Express. Aveam o afinitate naturală față de conceptul emisiunii. Și, când am realizat că amândoi ne dorim să participăm, în timp ce filmam pentru Lia, soția soțului meu, a apărut și ideea să facem echipă.

Chiar dacă nu ne cunoșteam de enorm de mult timp și ne era clar că avem abordări semnificativ diferite în legătură cu multe lucruri, am simțit totuși că avem o chimie care poate funcționa foarte bine, mai ales în condiții limită”, a spus Alexandru Ion pentru VIVA!

„Eu voiam de mult să merg la Asia, doar că nu s-a legat până acum. Când l-am cunoscut pe Alex la filmările de la Lia, ne-am studiat o perioadă și, la un moment dat, a venit natural: „Bă, tu ai merge în Asia? „Normal! Și gata, s-a făcut echipa. N-a fost cu strategii sau planuri, ci pur și simplu a avut sens”, a adăugat și Ștefan.

Înainte de a pleca în cea mai dură cursă, Alexandru recunoaște că avea multe așteptări, însă, odată ajuns la destinație, lucrurile s-au schimbat.

„Când am primit propunerea de a participa, pentru mine a început procesul de gestionare a nerăbdării de a începe. Iar principalul gând era legat de entuziasmul că proiectul ăsta, pe care mi l-am dorit mai mult decât orice altceva în materie de televiziune în România, se întâmplă în sfârșit. Așteptări am avut multe și la fel de multe scenarii posibile.

Dar, odată ajuns acolo, mi-am dat seama că lucrurile sunt mult mai fluide decât aș fi putut anticipa și multe dintre presupunerile mele s-au nuanțat teribil. Așa că așteptările s-au recalibrat pe parcurs și m-am străduit să înlocuiesc nevoia de a controla tot cu capacitatea de adaptare.

A fost cea mai comprehensivă lecție despre „trăitul în prezent pe care am trăit-o până acum. Și da, aș mai face asta o dată. Năzuiesc cu intensitate la un «all stars». Tocmai pentru dinamica imprevizibilă a trăitului în prezent și pentru descoperirile pe care le poți face atunci când nu ai timp să filtrezi nimic”, a spus Alexandru Ion pentru sursa citată.

