Consiliul Concurenței avertizează asupra scumpirilor coordonate

„Declarațiile, prin care reprezentanții unor companii își anunță intențiile de a crește prețurile pentru produsele pe care le comercializează, pot conduce la coordonarea comportamentului concurenților și la o creștere artificială a prețurilor pe piață. Aceste tipuri de acțiuni sunt sancționate din perspectiva regulilor de concurență naționale și europene, deoarece denaturează concurența și prejudiciază consumatorii”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Autoritatea a subliniat că fiecare companie trebuie să își stabilească în mod independent politica comercială, fără a răspunde la semnalele din piață. Totodată, Consiliul Concurenței monitorizează cu atenție piața, mai ales în contextul economic actual, pentru a preveni încercările de creștere artificială a prețurilor. Consumatorii au la dispoziție aplicația „Monitorul Prețurilor”– disponibilă atât în versiune web, cât și pe dispozitive mobile (iOS și Android) – pentru a compara prețurile produselor din marile lanțuri de retail.

Industria alimentară, sub presiunea scumpirilor

Avertismentul vine pe fondul creșterilor de costuri semnalate de producătorii din industria alimentară, în special la energie și gaze. Potrivit lui Aurel Popescu, președintele Romalimenta, producătorii de pâine au început deja să primească oferte de contracte pentru gaze cu prețuri mai mari cu 10-20%.

„În domeniul panificației, 80% din pâine se coace cu gaze, astfel că această influență nu poate fi evitată sub nicio formă”, a explicat Popescu.

Specialiștii din industrie estimează că prețurile unor alimente, precum pâinea, produsele de panificație, lactatele și mezelurile, ar putea crește cu 8-10% până la finalul anului. Feliciu Paraschiv, reprezentant al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR), a confirmat că, de la începutul anului 2026, alimentele s-au scumpit deja cu aproximativ 10% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. După Paște, sunt așteptate noi creșteri de prețuri, cauzate de majorările costurilor la energie, gaze și combustibili.

Impact asupra consumatorilor

Creșterea prețurilor la carburanți, care reprezintă între 15% și 20% din costul final al produselor alimentare, contribuie de asemenea la scumpiri în aproape toate categoriile de alimente. Reprezentanții industriei atrag atenția că, deși presiunile economice sunt mari, majorările de prețuri sunt limitate de puterea de cumpărare redusă a populației.

„O majorare de 10% la pâine înseamnă 15-30 de bani și totuși este greu acceptată de consumatori”, a afirmat Aurel Popescu, care a subliniat că România rămâne o piață sensibilă la scumpiri.

Industria alimentară din România reprezintă unul dintre cei mai mari angajatori din țară, având aproximativ 200.000 de salariați și generând o cifră de afaceri de peste 30 de miliarde de euro.

