O autospecială de poliție a fost cuprinsă de flăcări în plin trafic

Sindicaliștii subliniază lipsa de reacție a trecătorilor după ce un autoturism Dacia Logan, care aparținea Poliției, a fost cuprins în trafic. Imaginile surprinse la fața locului arată cum un polițist încearcă să stingă flăcările folosind un extinctor.

„Pe Bulevardul Bucium din Iași, o autospecială de poliție a fost cuprinsă de flăcări în plin trafic. Înregistrarea evenimentului s-a viralizat rapid în mediul online, însă ceea ce șochează nu este incendiul, ci lipsa totală de reacție a trecătorilor. În timp ce unul dintre colegii noștri se lupta singur cu focul, încercând să-l stingă cu un extinctor, oamenii fie au trecut nepăsători pe lângă el, fie au preferat să filmeze totul pentru rețelele de socializare, expunând chiar opinii care nu-i onorează”, a scris Sindicatul Europol, pe Facebook.

Ei mai isusţin că problemele majore precum cele de la sistemul electric, de direcţie sau de frânare sunt ignorate până devin pericole reale.

„Un aspect la fel de grav, trecut prea ușor cu vederea, este starea tehnică precară a autospecialelor de poliție. Din cauza lipsei cronice de fonduri, mentenanța acestor vehicule este adesea superficială, iar problemele majore, precum cele la sistemul electric, sistemul de direcție, de rulare sau de frânare, sunt ignorate până devin pericole reale. Neglijența în întreținere flotei auto a unităților de poliție, nu doar că afectează eficiența sau imaginea instituției, ci pune în pericol viețile polițiștilor”, a mai precizat sursa citată.

Autospeciala de poliție a fost stinsă în cele din urmă în urma intervenției pompierilor, dar mașina „a fost degradată iremediabil”. Din fericire, nu au existat persoane rănite în urma incidentului.

„Incidentul arată că societatea în care trăim are nevoie de o trezire, de o reîntoarcere la valori autentice precum solidaritatea și ajutorul reciproc. Să nu uităm că indiferența poate avea consecințe grave, iar fiecare dintre noi ar trebui să fie parte din soluție, nu din problemă”, au mai precizat sindicaliștii.

Reacția IGPR în urma acuzațiilor Sindicatului Europol

De asemenea, reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) au reacţionat în urma acuzaţiilor lansate de Sindicatul Europol privind starea maşinilor de poliţie.

Ei au transmis, într-un comunicat, că „autospecialele aflate în dotarea instituţiei sunt monitorizate permanent, supuse periodic verificărilor tehnice şi lucrărilor de mentenanţă, fiind întreprinse constant demersuri administrative pentru menţinerea acestora într-o stare optimă de funcţionare”.

În ceea ce privește cazul incidentului de la Iaşi, IGPR a mai adăugat că toate circumstanţele producerii incendiului urmează să fie stabilite în urma verificărilor tehnice de specialitate.

Deși Sindicatul Europol a criticat lipsa de reacție a trecătorilor, IGPR recomandă cetăţenilor să nu se apropie atunci când o maşină ia foc.

„Totodată, reiterăm faptul că, în astfel de situaţii, siguranţa cetăţenilor este prioritară. Incendiile izbucnite la autovehicule pot deveni extrem de periculoase într-un timp foarte scurt, existând riscul extinderii focului, al producerii unor explozii sau al degajării de fum toxic, toate acestea putând pune în pericol integritatea fizică a persoanelor aflate în apropiere. Din acest motiv, recomandarea fermă este ca persoanele aflate în apropiere să păstreze distanţa faţă de locul incidentului şi să evite apropierea, pentru a nu se expune unor riscuri şi pentru a nu îngreuna intervenţia echipajelor de urgenţă”, au mai transmis reprezentanţii IGPR.

