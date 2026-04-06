Astăzi, femeia va ajunge în fața unui judecător cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, relatează Antena3CNN. De asemenea, procurorii au anunțat că femeia este învinuită oficial și este urmărită penal pentru infracțiunile de omor, distrugere și furt calificat.

„La data de 05.04.2026, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală împotriva unei femei în vârstă de 39 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor, distrugere și furt calificat”, se arată în comunicatul Ministerului Public.

Aceasta a fost reținută după mai multe ore de audieri și după ce polițiștii au efectuat la locuința sa percheziții.

Femeia susține că în seara de 31 martie, bărbatul ar fi fost violent cu ea, nu i-ar fi dat voie să părăsească apartamentul, iar în legitimă apărare, l-a înjunghiat.

„La data de 31.03.2026, în jurul orei 21.00, aflându-se în locuința victimei (un bărbat în vârstă de 72 de ani), situată în mun. București, Sector 3, inculpata a folosit un cuțit pentru a înjunghia victima în mai multe zone ale corpului, provocându-i astfel multiple plăgi, printre care și o plagă toracică anterioară, cu interesarea inimii.

Ulterior, inculpata a sustras telefonul victimei și, prin folosirea unor substanțe și materiale inflamabile, a incendiat apartamentul, părăsind locul faptei”, se arată în comunicatul citat.

Aceasta făcea curățenie în apartamentul medicului, însă ar fi întreținut și relații intime cu el, contra cost, scrie Antena3CNN.

„În urma investigațiilor efectuate pe parcursul a 5 zile, inculpata a fost identificată, iar cu ocazia percheziției domiciliare din data de 05.04.2026 aceasta a fost depistată la locuința sa din com. Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov.

Inculpata a fost reținută pentru 24 de ore, iar în cauză a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București cu propunere de luare a măsurii arestării preventive pentru 30 de zile”, a mai transmis Ministerul Public.



