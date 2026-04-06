Un fake news, demontat de MAI

Informația este, de fapt, un fake news, demontat de autorități, care atrag atenția românilor să se informeze doar din surse oficiale.

Ceea ce a fost lansat inițial ca o simplă „glumă de 1 Aprilie” a escaladat periculos, transformându-se într-o campanie de dezinformare virală pe platformele de socializare.

În prezent, nu există niciun proiect de lege, nicio ordonanță și nicio inițiativă care să permită ocuparea funcțiilor de agent de poliție sau subofițer în cadrul MAI fără deținerea diplomei de Bacalaureat.

„Pentru ofițeri este necesară și diploma de licență”

Într-o postare pe pagina de Facebook a instituției, MAI precizează:

„Ce a început ca o „glumă de 1 Aprilie” s-a transformat rapid într-o dezinformare virală pe rețelele de socializare. Nu, nu există nici un proiect de lege prin care să poți ocupa un loc de agent sau subofițer în MAI fără să ai diplomă de bacalaureat. Acest document este necesar, iar pentru ofițeri este necesară și diploma de licență”.

Totodată, autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să se informeze din surse credibile, iar celor care au realizat aceste „păcăleli” le recomandă „să se asigure că-și informează urmăritorii că postările lor au fost valabile doar pe 1 Aprilie”.

