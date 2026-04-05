Fuga lui Mazzarella s-a încheiat pe Coasta Amalfi

Fuga lui Roberto Mazzarella, în vârstă de 48 de ani, inclus pe lista celor mai periculoși fugari din Italia, s-a încheiat în cursul nopții de vineri spre sâmbătă pe Coasta Amalfi, provincia Salerno.

Operațiunea, coordonată de Direcția Antimafia din Napoli, a avut loc într-un resort de lux din Vietri sul Mare, unde Mazzarella se ascundea din 28 ianuarie 2025.

Aici intenționa să petreacă Paștele alături de soție și copii.

Pentru a-l localiza, anchetatorii au monitorizat timp de mai multe zile activitatea online a membrilor familiei, dar și fluxurile financiare. În urma acestor verificări a fost identificat locul în care se ascundea.

Potrivit Corriere del Mezzogiorno, Roberto Mazzarella se sustrăgea executării unui mandat de arestare preventivă pentru omor calificat, fiind suspectat că a comandat uciderea lui Antonio Maione, în anul 2000, în contextul conflictului violent cu clanul Rinaldi.

Carabinierii au găsit bani, ceasuri de lux și documente

Operațiunea de capturare a fost una amplă.

La acțiune au participat, pe lângă carabinierii din Departamentul de Investigații, și unitatea specială „Cacciatori di Calabria”, echipele de intervenție rapidă din Napoli, dar și o ambarcațiune a Căpităniei Portului Salerno, care a securizat zona maritimă pentru a preveni o eventuală fugă.

La momentul arestării, Mazzarella nu a opus rezistență, iar în interiorul resortului au fost descoperite și confiscate trei ceasuri de lux, aproximativ 20.000 de euro în numerar, documente false și telefoane mobile. De asemenea, au fost ridicate mai multe manuscrise ce ar conține o posibilă contabilitate a clanului, aflate acum în analiza anchetatorilor.

Crima din 2000 și lanțul de răzbunări

Omorul pentru care este cercetat Mazzarella a avut loc pe 15 septembrie 2000.

Atunci, Antonio Maione a fost ucis într-o carmangerie din San Giovanni a Teduccio, de doi atacatori care au tras cel puțin patru focuri de armă.

Potrivit anchetatorilor, fapta a avut loc în contextul conflictului dintre clanuri rivale.

ANSA scrie că singura vină a lui Maione a fost faptul că era fratele asasinului care l-a ucis pe Salvatore Mazzarella, tatăl lui Roberto. În baza declarațiilor unui colaborator al justiției, Mazzarella este indicat drept mandatar al crimei și ar fi fost prezent la fața locului, în calitate de șofer al scuterului folosit în atac.

Comandantul carabinierilor, Salvatore Luongo, a felicitat echipele implicate în operațiune: „Țin să vă felicit pentru operațiunea pe care ați desfășurat-o. Este vorba despre o operațiune de succes, care contribuie în primul rând la consolidarea încrederii pe care cetățenii trebuie să o aibă întotdeauna în noi. Nu pot decât să vă spun că sunt mândru de carabinieri ca voi. Vă mulțumesc din suflet pentru ceea ce faceți și pentru modul în care o faceți”.

Șeful Camorra era pe lista celor mai periculoși patru fugari din Italia

Președinta comisiei parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, a vorbit despre „un rezultat de mare importanță în lupta împotriva criminalității organizate”.

Roberto Mazzarella, căutat din 28 ianuarie 2025, se număra printre cei patru fugari incluși pe lista Ministerului de Interne ca fiind cei mai periculoși. Acum au mai rămas trei: este vorba despre Attilio Cubeddu, născut în 1947 în Arzana (Nuoro), căutat din 1997; Giovanni Motisi, 67 de ani, din Palermo, căutat din 1998 și Renato Cinquegranella, din Napoli, căutat din 2002.

La sfârșitul anului trecut, un alt lider mafiot din Napoli a fost prins de carabinieri. Ciro Andolfi, care se afla pe lista celor mai periculoși 100 de fugari din Italia, era căutat din 2022 și avea o condamnare rămasă de 8 ani, 3 luni și 10 zile de închisoare pentru infracțiuni legate de asociere mafiotă, extorcare agravată și corupție. Andolfi a fost găsit într-un apartament din cartierul Barra din Napoli, ascuns într-un compartiment secret construit în spatele unui calorifer.