Mai mulți clienți s-au plâns că li s-au taxat băuturi pe care nu le-au consumat

Angajata, care lucra ca femeie de serviciu din 2018 cu un contract pe perioadă nedeterminată, a fost acuzată de conducerea hotelului că a sustras sticle de bere din minibarurile camerelor, relatează publicația argentiniană Infobae.

Incidentul a ieșit la iveală după ce mai mulți clienți s-au plâns că li s-au taxat băuturi pe care nu le-au consumat. În urma reclamațiilor, conducerea hotelului a inițiat o anchetă internă, concentrându-se pe camerele pe care femeia le curăța.

Potrivit constatărilor din proces, verificările efectuate înainte și după accesul angajatei în camere au scos la iveală lipsa unor produse din minibaruri.

În plus, datele din sistemele de acces au arătat că doar cardul folosit de femeie a fost utilizat în timpul verificărilor, consolidând suspiciunile de furt.

O sticlă de bere a fost descoperită în căruciorul cu rufe murdare

Un alt element crucial al anchetei a fost descoperirea unei sticle de bere în căruciorul de rufe murdare folosit de angajată. Acest detaliu, împreună cu celelalte dovezi, a determinat conducerea să ia decizia de a o concedia disciplinar, cu efect imediat.

Angajata a contestat decizia în februarie 2025 la un tribunal de muncă, susținând că acuzațiile nu erau bine fundamentate. Totuși, instanța a validat mărturiile martorilor, inclusiv ale guvernantei, subguvernantei și șefului de întreținere, considerând că aceștia nu aveau interese personale în acest caz și că probele prezentate erau concludente.

Nemulțumită de decizia inițială, femeia a înaintat un recurs la Tribunalul Superior de Justiție din Catalonia, invocând lipsa unor probe esențiale, cum ar fi înregistrări video sau documente complete. De asemenea, ea a semnalat o discrepanță între motivele din scrisoarea de concediere și cele din hotărârea primei instanțe.

Tribunalul Superior a respins toate argumentele aduse în recurs

Conform deciziei instanței, „evaluarea probelor aparține judecătorului de primă instanță, în absența unor erori evidente”.

Judecătorii au subliniat că valoarea bunurilor sustrase este irelevantă în astfel de cazuri.

„De ani de zile, jurisprudența consideră că, în cazul furtului de bunuri ale companiei, cuantumul prejudiciului nu contează, deoarece astfel de comportamente încalcă esența contractuală a încrederii, făcând imposibilă continuarea relației de muncă”.

Mai mult, instanța a refuzat aplicarea principiului gradualității, potrivit căruia sancțiunile ar trebui să fie proporționale cu gravitatea faptei. În acest caz, încălcarea gravă a bunei credințe contractuale a justificat decizia de concediere imediată, concluzia fiind că „loialitatea și colaborarea necesare pentru buna desfășurare a activității au fost iremediabil compromise”.

Conform Infobae, hotărârea Tribunalului Superior de Justiție din Catalonia este definitivă.