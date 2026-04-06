Pakistanul, care intermediază negocierile indirecte dintre Washington și Teheran, a prezentat un plan de pace care pleacă de la ideea încetării imediate a focului, chiar de luni, 6 aprilie, și reluarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Următoarea fază, de 15-20 zile, ar trebuie să constea în negocierea acordului de pace propriu-zis, care să includă un angajament din partea Teheranului de a nu dezvolta arme nucleare și ridicarea sancțiunilor impuse împotriva Iranului din cauza programului său atomic.

Pakistanul mai propune ca negocierile finale, inclusiv semnarea acordului, să aibă loc la Islamabad.

Șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, a purtat discuții „toată noaptea” despre acest plan de pace, inclusiv cu vicepreședintele american JD Vance, emisarul special al lui Donald Trump pentru misiuni de pace și Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și ministrul iranian de externe Abbas Araghchi.

Publicația americană Axios relatează că SUA și Iranul, cu participarea unui grup de mediatori regionali, discută despre posibilitatea instaurării unui armistițiu pentru cel puțin 45 de zile în scopul facilitării negocierilor de încheiere a războiului.

Sursele citate de Axios consideră că șansele de a ajunge la un armistițiu în următoarele 48 de ore sunt slabe, dar discuțiile în curs sunt „un ultim efort pentru a evita o escaladare gravă” a războiului.

Potrivit Axios, SUA și Israelul au pregătit un plan pentru atacuri masive asupra instalațiilor energetice din Iran. Iranul va ataca, ca răspuns, instalațiile energetice din statele din Golful Persic care găzduiesc baze și trupe americane.

Președintele american Donald Trump a amânat cu 24 de ore, adică până marți la 20:00 ora Washingtonului (miercuri, 03:00 România), ultimatumul adresat regimului de la Teheran pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, în caz contrar urmând să se confrunte cu atacuri asupra centralelor electrice

