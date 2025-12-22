Alexia Eram i-a transmis un mesaj emoționant fratelui ei, Aris Eram, chiar înainte ca acesta să plece în Republica Dominicană, acolo unde va participa la noul sezon Survivor. Fiul Andreei Esca este pregătit să intre într-una dintre cele mai dure competiții televizate, iar despărțirea de cei dragi nu a fost deloc ușoară.

Aris Eram se află de câțiva ani în atenția publicului și s-a bucurat rapid de aprecierea telespectatorilor, datorită carismei și energiei sale. A devenit și mai cunoscut după participarea la America Express, unde a făcut echipă cu sora lui, Alexia Eram. Cei doi au demonstrat atunci că formează un duo puternic, reușind să reziste mult timp în competiție și să câștige simpatia publicului.

Acum, Aris se pregătește pentru o nouă provocare extremă. Survivor îl va pune față în față cu condiții dure, presiune psihică și probe solicitante, iar plecarea în junglă a fost încărcată de emoții. Alexia Eram nu a rămas indiferentă și a transmis un mesaj plin de afecțiune pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat susținerea totală.

„O să îmi fie dor de fratele meu mai mic! O să îmi fie dor de carisma ta, de glumele tale și pur și simplu de fratele meu! Cine o să mă mai enerveze până vii? Am încredere în tine că ești cel mai puternic psihic și fizic și că o să faci pe toată lumea să râdă. Te aștept acasă în 5 luni cu tot cu premiu”, a scris Alexia Eram.

Ce a făcut Aris Eram înainte să plece la Survivor

Înainte de plecare, Aris Eram a ales să petreacă timp alături de persoanele apropiate. Acesta a luat masa cu prietenii săi, într-o atmosferă relaxată, dorind să se bucure de ultimele momente petrecute acasă înainte de marea aventură. În imaginile postate pe Instagram, Aris apare alături de o gașcă de băieți, toți zâmbitori și emoționați pentru pasul important pe care îl urmează.

Noul sezon Survivor va începe pe 9 ianuarie, la Antena 1. Concurenții vor lupta pentru supraviețuire, dar și pentru marele trofeu, într-o competiție care promite momente intense, alianțe neașteptate și multă adrenalină.

