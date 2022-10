Alina Eremia a postat pe contul de Instagram o imagine în care apare cu ochiul vănât. Din fericire, cântăreața nu a pățit nimic, ci a fost special machiată pentru filmările unui videoclip. În noua piesă pe care o lansează, Alina Eremia a abordat subiectul violenței domestice.

„Sper că nu e adevărat/ Am crezut pentru o secundă că te-a lovit cineva, dar după mi-am dat seama că e make up/ Sper că este doar un rol într-o piesă./ M-am speriat puțin la început, am crezut că e real”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților, relatează Fanatik.

„Rănile se vindecă. Cicatricile rămân. Violența lasă urme”, este mesajul transmis de piesa și de videoclipul Alinei Eremia.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Alina Eremia a suferit de depresie

În cadrul unui podcast, Alina și-a deschis inima și a dezvăluit că a suferit de depresie, la un moment dat în cariera ei. „A fost un moment cam acum trei ani, când aș fi vrut să iau o pauză. Și nu pentru că nu îmi mai doream, ci pentru că eram într-un punct la nivel personal, în care am nevoie să trec într-o altă etapă.

Recomandări STENOGRAME. În pandemia COVID a apărut jobul de mituitor în contractele cu statul

Chestia asta automat se reflecta și în muzica mea, dar aveam puțin nevoie să stau departe de tot haosul, de toată nebunia, ca să pot să caut în alte locuri în care nu am mai căutat.

Ieșea din discuție să renunț la muzică, dar voiam să mă redescopăr. Cel mai important este să ai tăria aia de caracter, să faci lucrurile dificile”, a declarat Alina Eremia, în podcastul lui Damian Drăghici, potrivit Wowbiz.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Reacția unor oameni din Danemarca când au aflat că vorbesc cu un român. Gestul a fost însoțit de un zâmbet

Playtech.ro Secretele Regelui Charles, dezvăluite după încoronare. Are cele mai bizare CERINȚE legate de DORMITOR

Viva.ro Acuzații grave pentru soțul unei vedete de televiziune din România: 'Continuă să abuzeze studente' Cum a reacționat acum soția lui

Observatornews.ro "Am ieşit la poartă, ţipau!". Patru tinere au zburat cu mașina nou-nouță peste un giratoriu din Brăila. Au rupt un gard și au ajuns în curtea unei case

Știrileprotv.ro Prima țară care anunță că susține anexarea ilegală a regiunilor ucrainene de către Putin

FANATIK.RO Câți bani câștigă din înmormântări firma aflată în subordinea Patriarhului Daniel. Afacerea a explodat în pandemie

Orangesport.ro Pink a dat peste un român într-un hotel şi a început o discuţie incredibilă! "Nu înţelegi, aici nu e ca pe scenă". Artista i-a dat o replică neverosimilă

HOROSCOP Horoscop 5 octombrie 2022. Leii pot ajunge la concluzii mai cumsecade legate de anumite asocieri, parteneriate, colaborări de tot felul

PUBLICITATE Molteni&C deschide primul flagship store în România