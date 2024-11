Recent lansat, „Citadel: Honey Bunny” a devenit unul dintre cele mai discutate seriale de televiziune din India. În timp ce primește recenzii foarte bune din partea publicului, ceea ce a captat atenția este piesa „Raat Baaki” cântată de Iulia Vântur.

Internauții au lăudat efectul melodiei asupra serialului, demonstrând că versiunea Iuliei a fost alegerea cea mai bună făcută de regizorii Raj & DK. De când „Citadel: Honey Bunny” a fost lansat, cântecul nu a încetat să capteze atenția publicului, lăsându-i să fredoneze melodia pe rețelele de socializare. Acum, Iulia Vântur s-a destăinuit despre cântec și și-a exprimat recunoștința că regizorii au ales versiunea ei pentru serialul „Citadel: Honey Bunny”.

„Sunt fericită că serialul s-a dovedit a fi o alegere de top”

Vorbind despre cântec, Iulia Vântur a declarat: „Raat Baaki este un cântec iconic și a fost o surpriză uriașă pentru mine când regizorii Raj & DK au ales să adauge versiunea cântată de mine în «Citadel: Honey Bunny» și sunt umilită de asta.

Sunt fericită că serialul s-a dovedit a fi o alegere de top în rândul publicului. Faptul că primește o dragoste imensă din partea telespectatorilor mă umple de bucurie. Să văd că versiunea mea de Raat Baaki poate fi auzită de oameni din întreaga lume, făcând ca serialul să se afle printre primele din SUA, m-a umplut de recunoștință și fericire.”

Încă de la lansarea serialului „Citadel: Honey Bunny”, piesa a primit o atenție imensă din partea publicului. Până în prezent, „Raat Baaki” a depășit un număr impresionant de vizualizări pe YouTube, ceea ce dovedește în mod clar că melodia a rezonat cu ascultătorii.

Videoclipul „Raat Baaki” al Iuliei Vântur a fost filmat în Los Angeles și Mumbai și este plin de acțiune.

Iulia Vântur a vorbit despre decizia de a se muta în India în urmă cu mai mulți ani

Iulia Vântur, în vârstă de 43 de ani, renunțat la viața din România, pentru a trăi în India, alături de iubitul ei, Salman Khan. Fosta prezentatoare TV nu regretă decizia luată, mai ales că a învățat foarte multe lucruri. Ea povestește acum că decizia pe care a luat-o în urmă cu 12 ani a fost una foarte bună.

„Inima mea a ales. Nu te pui cu inima mea, ea merge și până la capătul lumii, dacă așa simte. Mintea a avut obiecții, a încercat să mă oprească. Eram în spațiul meu foarte confortabil, acasă, în România. Aveam părinții, prietenii, lumea mea, viața mea, de care eram foarte mulțumită, o carieră de succes.

Dar viața mi-a adus această opțiune și mi-am urmat sufletul, mi-am urmat vocea interioară. Probabil că aș fi regretat toată viața dacă n-aș fi încercat măcar. Am încercat, am crezut în alegerile sufletului meu și iată-mă, după mai bine de 7 ani… sunt tot în India. Și cred că am făcut cea mai bună alegere pentru evoluția mea personală, care s-a extins apoi și în cea profesională. Mă bucur că am avut curaj. Am trăit experiențe unice, am învățat multe despre mine, despre viață, am cunoscut oameni remarcabili, oameni diferiți, cu mentalitate diferită”, a spus Iulia Vântur pentru VIVA.

