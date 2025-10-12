Într-un interviu pentru Click, Alina Laufer spune că se simte „ca nouă” și că este complet cucerită de bebelușa ei, despre care afirmă că este extrem de cuminte și frumoasă. „Chiar sunt cea mai tare mămică dar nu vreau să mă laud. Jonglez patru copii, acum sunt cu asta mică în mașină, o iau cu mine la treabă. Până la vârsta de aproape 3 săptămâni e cea mai cuminte fetiță.

Mi-am revenit senzațional după sarcină, destul de repede! Se pare că nu mă îngrășasem atât de mult, aveam o retenție de apă teribilă. Mi s-a tras și burta, dacă mă vezi acum nu îți dai seama că am născut acum trei săptămâni! Dar cred că secretul e să nu te îngrași în timpul sarcinii, nu cum îți revii după aia. Îți revii dacă nu te-ai îngrășat destul de mult!”, a povestit Alina Laufer, mândră de forma fizică în care se află.

Cum a fost primită Eden de frații mai mari

În ceea ce privește reacția copiilor mai mari, Alina spune că gemenii Davina și Nathaniel au primit-o cu entuziasm pe surioara lor, însă cea mai fericită pare a fi Karina, fiica Alinei din căsnicia anterioară cu Jorge. „Ăștia mici sunt entuziasmați într-un fel, o alintă, îi spun Edenuța, dar în același timp uită tot timpul de ea și fac gălăgie, dar asta mică e foarte cuminte, nu se trezește, nu am treabă cu ea.

O alintă, Davina îmi cere să o țină în brațe tot timpul, Nathaniel îi face “peek-a-boo” (n.r.: aruncă o privire – joc), se joacă cu ea. Dar acum s-au îmbolnăvit, de două zile sunt acasă, sunt acasă cu toți copiii. Încerc să o feresc pe asta mică cât de mult posibil. E mai bine decât credeam. La un moment dat îmi făceam griji pentru că nu știam cum o să mă pot împărți cu toată lumea dar au înțeles ordinea priorităților.

Când sunt cu asta mică, înțeleg și ei că nu mai au loc cât de mult vor. Eu încerc să îi răsfăț și pe Davina și Nathaniel în continuare, mă trezesc la 7 dimineața să îi pregătesc pentru grădiniță, chiar dacă nu am dormit toată noaptea. Ilan îi duce la grădiniță acum dar i-am mai dus și eu de vreo câteva ori și am luat-o și pe cea mică cu noi. Karina este extrem de entuziasmată, nu mă așteptăm, o iubește super mult, o ține în brațe, dacă mai am nevoie de puțin ajutor, i-o dau Karinei, o ține în brațe și o alintă și o iubește super mult”, a declarat Alina, vizibil emoționată.

Cu cine seamănă mezina familiei

Se pare că și cea mai mică membră a familiei a moștenit trăsăturile tatălui. Dacă gemenii seamănă izbitor cu Ilan Laufer, nici Eden nu face excepție. `Mie mi se pare că seamănă tot cu Ilan, lui nu i se pare neapărat că seamănă cu el, e puțin mai închisă la păr decât gemenii și de aceea zice el că așteaptă până să își dea verdictul dar e drăguță rău de tot și cuminte, nu mai pot după ea. Am zis că o să o pup până o să o albesc! E copilul minune!”, a spus, cu drag, Alina despre bebelușa ei.

Vedeta a reușit, deocamdată, să o alăpteze exclusiv, lucru de care este foarte mândră. `Ne merge bine deocamdată! Reușim să o creștem natural! Nu am o problemă să îi dau formulă dar aș vrea să reușesc să o alăptez cât de mult pot. E mai complicat cu somnul pentru că nu mă odihnesc suficient și nu știu cât și cum o să fie cu laptele! Până acum mi-a ieșit! Să vedem de acum încolo cum o să fie!”, a mai adăugat ea.

