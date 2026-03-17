Dimineață cu emoții pentru Alina Laufer, după ce soțul ei, Ilan Laufer, și gemenii lor, Davina și Nathaniel, în vârstă de 5 ani, au fost implicați într-un accident rutier în timp ce se îndreptau spre grădiniță.

Incidentul s-a petrecut în momentul în care Ilan Laufer se afla pe trotinetă și îi ducea pe cei mici la grădiniță. Potrivit informațiilor, acesta a fost lovit de o mașină chiar pe trecerea de pietoni, provocând momente de panică pentru toți cei implicați.

Din fericire, fără urmări grave

Chiar dacă impactul a fost unul puternic, situația nu a avut consecințe grave. Ilan Laufer s-a lovit la cap, însă a refuzat să meargă la spital și și-a continuat ziua, mergând direct la birou.

Cei doi copii au scăpat, în mare parte, nevătămați. Băiețelul familiei, Nathaniel, a suferit doar o ușoară lovitură, iar potrivit declarațiilor, a avut un comportament exemplar în timpul incidentului.

După accident, gemenii au fost duși acasă, pentru a se liniști după sperietura trăită. „Eram acasă cu Eden care a făcut 6 luni. M-a sunat Ilan să mă anunțe ce s-a întâmplat, noroc că era Karina acasă și am lăsat-o pe aia mică cu ea. M-am dus la ei să văd ce s-a întâmplat. Acum stăm în centru, acolo s-a întâmplat, pe Griviței colț cu Dacia. Nathaniel s-a lovit puțin la mandibulă, dar e ok pentru că el e un viteaz. Nu a plâns deloc, nu a zis nimic! Se întâmplă și asta e! Trecem peste, a fost ceva minor, mergem mai departe!”, a declarat Alina Laufer, potrivit click.ro.

Declarația Alinei Laufer

La scurt timp după incident, Alina Laufer a oferit o declarație, confirmând că, în ciuda momentului dificil, toți membrii familiei sunt bine și situația este sub control.

Vedeta a precizat că nu s-au înregistrat probleme majore și că, din acest motiv, familia a decis să nu depună plângere în urma accidentului. „Nu s-a întâmplat ceva foarte grav, nu s-au accidentat rău. Ilan era pe trotinetă, se ducea cu copiii la grădiniță. Copiii erau pe trotinetă și ei. A dat cineva peste ei pe trecerea de pietoni. Toată lumea e ok, nu avem daune majore. Gemenii de 5 ani s-au speriat, sunt acasă, nu i-am mai dus nicăieri, nu s-au mai dus la grădiniță. O tipă care era la volan nu s-a asigurat la trecerea de pietoni, a făcut dreapta pe bretea și asta e. Nu o să depunem nicio plângere. Ziua de azi funcționează și decurge normal, suntem cu treabă! Ilan s-a lovit la cap, dar nu s-a dus la spital. A căzut destul de rău. Au venit socrii mei la noi să ne ajute și să stea astăzi cu copiii. Eu am ceva treabă de făcut!”

