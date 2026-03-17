Incidentul, care a implicat trotineta fostului ministru și un autoturism, s-a produs în jurul orei 9 dimineața, la intersecția străzilor Vulcănescu și Berzei, anunță Brigada Rutieră a Poliției Capitalei.

„La data de 17 martie a.c., în jurul orei 08:50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Mircea Vulcănescu nr. 2. Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un accident, în care au fost implicate un autovehicul și o trotinetă electrică”, se arată în comunicatul Poliției.

Potrivit Știrile Pro TV, o șoferiță a acroșat trotineta pe care se aflau fostul ministru din Guvernul Tudose și copiii săi.

Ilan Laufer, fost ministru al Mediului de Afaceri, a suferit o rană ușoară la cap, dar niciunul dintre cei implicați nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Din primele date, conducătorul trotinetei electrice, un bărbat în vârstă de 42 de ani, ar fi transportat doi minori pe trotinetă. În urma accidentului de circulație, nicio persoană nu a necesitat transportul la spital pentru îngrijiri medicale”, mai arată Brigada Rutieră.

Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind „zero”, mai informează poliția.

Traficul în zonă a fost perturbat temporar, iar autoritățile au intervenit rapid pentru a fluidiza circulația. Poliția continuă investigațiile pentru a stabili condițiile exacte ale accidentului.

În urmă cu trei ani, fostul ministru al Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în perioada 2017-2018, Ilan Harry Laufer, a fost implicat într-un accident rutier în Câmpina. Acesta și familia sa au fost transportați la spital pentru investigații medicale.

Ilan Laufer a deținut funcția de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat între 29 iunie 2017 și 29 ianuarie 2018, în Guvernul Mihai Tudose.

