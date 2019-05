Alina Pușcaș a luat lecții de actorie de la Magda Catone

– Alina, cariera ta este, azi, departe de ce-ți imaginai la 20 de ani. După liceu, ai urmat cursurile unei facultăți de turism. Ai lucrat în industria hotelieră?

– Da, am lucrat în domeniu cam un an jumătate. A fost OK, m-am adaptat foarte repede și în trei luni am fost promovată cu șase angajați în subordine, dar m-a dezamăgit mult faptul că salariile erau foarte mici, bonusuri nu existau, șansele de promovare erau mici de la un anumit nivel și se lucra în trei ture, lucru care îți cam zăpăcea viața socială.

Îmi doream să ajung la poziția de general manager într-un lanț hotelier de renume, dar când, la o ședință, mi s-a pus această întrebare și eu am răspuns exact asta, GM-ul de atunci mi-a spus destul de rece că sunt slabe șanse, spre zero, pentru că nu prea sunt femei în acea poziție. Primul impuls a fost să îmi setez idealul ăsta și chiar să demonstrez contrariul, dar mi-a trecut destul de repede, pentru că am realizat că nu merită.

– Cum ți-ai început cariera în modelling?

– M-am înscris la o agenție și am început destul de repede cu ședințe foto și defilări. Am trimis un e-mail în care le spuneam că îmi doresc să ne întâlnim și să decidem dacă sunt potrivită să lucrăm împreună. A doua zi am ajuns la interviu, am început cu seturile standard de fotografii nemachiată, în tricou și jeanși și asta a fost. Din primii bani cred că mi-am luat un frigider…

– Cât de greu era să obții joburile?

– Greu, pentru că erau foarte multe agenții de modele, multe modele de toate tipurile și destul de puține joburi pe piață. Cred că acum s-a mai triat piața agențiilor, cred că din perioada crizei au rămas doar cele foarte mari, care aveau legături puternice cu alte țări pentru castinguri importante.

Despre cel mai important moment din cariera sa…

– Rolul din “Narcisa sălbatică” a fost rampa ta de lansare ca și actriță, dar și ca vedetă TV. Cum a fost la casting?

– A fost un casting care a durat o lună. La fiecare întâlnire, lista se mai scurta. Nu a fost foarte complicat, pentru că eu nu aveam noțiunile de actorie șlefuite de un profesor în stilul lui. Nu aveam tendința de a exagera reacții sau replici pentru a dramatiza o secvență… Nu făceam decât să-mi imaginez că vorbesc real cu o persoana existentă în viața mea și mă vedeam cumva, în mintea mea, exact cum aș fi reacționat eu, Alina, sub incidența acelor replici sau informații.

– Ai “furat” meserie de la actorii cu care ai jucat de-a lungul timpului?

– Daaa! Toți m-au ajutat foarte mult, cred că și pentru că am fost de la bun început ca un burețel care își dorea să absoarbă cât mai multă informație. Am început cu Ion Haiduc, Magda Catone, Draga Olteanu, Gabriel Duțu…

– Spune-ne trei lucruri care nu se știu despre tine…

– 1. De la prima sarcină am făcut hipertensiune și am rămas cu ea de atunci, lucru care m-a obligat să renunț la cafea, sare și să iau și tratament; 2. Nu am mai fost la sală cu adevărat, antrenament și rutină, de trei ani; 3. Nu-mi place deloc muzica populară.

