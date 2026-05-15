Ordinea în care artiștii urcă pe scenă în finala Eurovision 2026. Ce număr de concurs și de vot are România

Dacă în semifinală ne-am aflat la începutul concursului, cu numărul 03, iată că în finala care are loc pe 16 mai 2026 în Austria țara noastră se va afla mai aproape de încheierea serii. Mai exact, Alexandra Căpitănescu va urca pe scenă penultima, astfel că România va avea numărul de concurs și de vot 24!

„Sunt foarte fericită! Și recunoscătoare pentru fiecare vot, pentru fiecare mesaj și fiecărei persoane care a crezut în noi. Calificarea în finală este un vis devenit realitate și promit să dăm tot ce avem mai bun în marea finală Eurovision.

Calificarea nu este doar o realizare personală, ci și o oportunitate de a reprezenta cu mândrie România în fața unui public format din milioane de oameni. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în această călătorie și rugăm publicul să continue să ne susțină în marea finală de pe 16 mai 2026”, a spus Alexandra Căpitănescu în exclusivitate pentru Libertatea, după ce a doua semifinală Eurovision Song Contest 2026 a ajuns la final.

Finaliștii Eurovision 2026

Iată mai jos cine sunt cei 25 de finaliști de la Eurovision Song Contest 2026, în ordinea în care vor intra în concurs pe 16 mai:

  1. Soren Torpegaard Lund (Danemarca) – „For vi gar hjem”
  2. Sarah Engels (Germania) – „Fire”
  3. Noam Bettan (Israel) – „Michelle”
  4. Essyla (Belgia) – „Dancing on the Ice”
  5. Alis (Albania) – „Nan”
  6. Akylas (Grecia) – „Ferto”
  7. Leleka (Ucraina) – „Ridnym”
  8. Delta Goodrem (Australia) – „Eclipse”
  9. Lavina (Serbia) – „Kraj Mene”
  10. Aidan (Malta) – „Bella”
  11. Daniel Zizka (Cehia) – „Crossroads”
  12. DARA (Bulgaria) – „Bangaranga”
  13. Lelek (Croația) – „Andromeda”
  14. Look Mum No Computer (Marea Britanie) – „Eins, Zwei, Drei”
  15. Monroe (Franța) – „Regarde”
  16. Satoshi (Republica Moldova) – „Viva Moldova”
  17. Linda Lampenius & Pete Parkkonen (Finlanda) – „Liekinheitin”
  18. Alicja (Polonia) – „Pray”
  19. Lion Ceccah (Lituania) – „Solo Quiero Mas”
  20. Felicia (Suedia) – „My System”
  21. Antigoni (Cipru) – „Jalla”
  22. Sal Da Vinci (Italia) – „Per sempre si”
  23. Jonas Lovv (Norvegia) – „Ya Ya Ya”
  24. Alexandra Căpitănescu (România) – „Choke Me”
  25. Cosmo (Austria) – „Tanzschein”
Ordinea în care artiștii urcă pe scenă în finala Eurovision 2026. Ce număr de concurs și de vot are România

Când are loc finala Eurovision 2026

Finala Eurovision 2026 are loc pe 16 mai și reunește 25 de țări. Dintre acestea, 20 provin din semifinale, iar alte 5 sunt calificate direct. Este vorba despre țara-gazdă și așa-numitul grup „Big Five”: Franța, Germania, Italia, și Marea Britanie, care contribuie financiar major la organizarea concursului. Spania a decis să nu participe în acest an la Eurovision Song Contest.

Finala Eurovision Song Contest 2026 va fi transmisă live de TVR 1 pe 16 mai, de la ora 22.00!

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în anul 2023, când a câștigat „Vocea României” după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra Căpitănescu îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe.

După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scena muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

VIENNA, AUSTRIA - MAY 14: Alexandra Căpitănescu representing Romania reacts during the second Semi-Final of the 70th Eurovision Song Contest at Wiener Stadthalle on May 14, 2026 in Vienna, Austria. (Photo by Christian Bruna/Getty Images)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Piesa „Choke Me”, cu care reprezintă România la Eurovision Song Contest 2026, abordează într-un limbaj metaforic stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior.

Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

Despre Eurovision

Eurovision Song Contest 2026 are loc la Viena, sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele desfășurate pe 12 și 14 mai, în timp ce finala va avea loc pe 16 mai.

Eurovision este o competiție muzicală internațională organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în anul 1956, la Lugano, în Elveția.

La ediția din acest an participă 35 de țări, România fiind una dintre cele trei reveniri importante în competiție, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

Televiziunea Română, membră a EBU, organizează Selecția Națională și participă la competiția europeană din anul 1993. Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem – Kiev, 2005 și Paula Seling și Ovi – Oslo, 2010) și o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Viva.ro
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Unica.ro
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.RO
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
GSP.RO
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
Parteneri
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Libertateapentrufemei.ro
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood
Tvmania.ro
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood

Alte știri

Duelul de onoare în România. Articolul care a dus la moartea unui proprietar de ziar pe splaiul Dâmboviței în urmă cu 130 de ani
Știri România 19:00
Duelul de onoare în România. Articolul care a dus la moartea unui proprietar de ziar pe splaiul Dâmboviței în urmă cu 130 de ani
Un proiectil cu două kilograme de explozibil a fost găsit într-o curte din Tulcea: mesajul transmis de MApN
Știri România 18:51
Un proiectil cu două kilograme de explozibil a fost găsit într-o curte din Tulcea: mesajul transmis de MApN
Parteneri
„Nu toți copiii trebuie împinși spre facultate”. Critici dure la adresa sistemului de Educație: „România este arogantă”
Adevarul.ro
„Nu toți copiii trebuie împinși spre facultate”. Critici dure la adresa sistemului de Educație: „România este arogantă”
Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România
Fanatik.ro
Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Alexandra Căpitănescu, anunțul făcut înainte cu câteva ore de finala Eurovision 2026: „Parcă este rupt din altă realitate”
Stiri Mondene 17:51
Alexandra Căpitănescu, anunțul făcut înainte cu câteva ore de finala Eurovision 2026: „Parcă este rupt din altă realitate”
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. La ce oră urcă România pe scenă și cum poate fi votată Alexandra Căpitănescu de românii din diaspora
Stiri Mondene 17:40
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. La ce oră urcă România pe scenă și cum poate fi votată Alexandra Căpitănescu de românii din diaspora
Parteneri
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
TVMania.ro
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
Casele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tip
ObservatorNews.ro
Casele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tip
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Libertateapentrufemei.ro
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Mediafax.ro
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Wowbiz.ro
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
Mediafax.ro
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital
KanalD.ro
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital

Politic

Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
LiveText
Politică 17:44
Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
Politică 17:40
Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Dan Șucu îi dă lovitura lui Cristi Chivu și îl ia la Genoa pe jucătorul de 18 ani
Fanatik.ro
Dan Șucu îi dă lovitura lui Cristi Chivu și îl ia la Genoa pe jucătorul de 18 ani
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?