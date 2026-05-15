Ordinea în care artiștii urcă pe scenă în finala Eurovision 2026. Ce număr de concurs și de vot are România

Dacă în semifinală ne-am aflat la începutul concursului, cu numărul 03, iată că în finala care are loc pe 16 mai 2026 în Austria țara noastră se va afla mai aproape de încheierea serii. Mai exact, Alexandra Căpitănescu va urca pe scenă penultima, astfel că România va avea numărul de concurs și de vot 24!

„Sunt foarte fericită! Și recunoscătoare pentru fiecare vot, pentru fiecare mesaj și fiecărei persoane care a crezut în noi. Calificarea în finală este un vis devenit realitate și promit să dăm tot ce avem mai bun în marea finală Eurovision.

Calificarea nu este doar o realizare personală, ci și o oportunitate de a reprezenta cu mândrie România în fața unui public format din milioane de oameni. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în această călătorie și rugăm publicul să continue să ne susțină în marea finală de pe 16 mai 2026”, a spus Alexandra Căpitănescu în exclusivitate pentru Libertatea, după ce a doua semifinală Eurovision Song Contest 2026 a ajuns la final.

Finaliștii Eurovision 2026

Iată mai jos cine sunt cei 25 de finaliști de la Eurovision Song Contest 2026, în ordinea în care vor intra în concurs pe 16 mai:

Soren Torpegaard Lund (Danemarca) – „For vi gar hjem” Sarah Engels (Germania) – „Fire” Noam Bettan (Israel) – „Michelle” Essyla (Belgia) – „Dancing on the Ice” Alis (Albania) – „Nan” Akylas (Grecia) – „Ferto” Leleka (Ucraina) – „Ridnym” Delta Goodrem (Australia) – „Eclipse” Lavina (Serbia) – „Kraj Mene” Aidan (Malta) – „Bella” Daniel Zizka (Cehia) – „Crossroads” DARA (Bulgaria) – „Bangaranga” Lelek (Croația) – „Andromeda” Look Mum No Computer (Marea Britanie) – „Eins, Zwei, Drei” Monroe (Franța) – „Regarde” Satoshi (Republica Moldova) – „Viva Moldova” Linda Lampenius & Pete Parkkonen (Finlanda) – „Liekinheitin” Alicja (Polonia) – „Pray” Lion Ceccah (Lituania) – „Solo Quiero Mas” Felicia (Suedia) – „My System” Antigoni (Cipru) – „Jalla” Sal Da Vinci (Italia) – „Per sempre si” Jonas Lovv (Norvegia) – „Ya Ya Ya” Alexandra Căpitănescu (România) – „Choke Me” Cosmo (Austria) – „Tanzschein”

Când are loc finala Eurovision 2026

Finala Eurovision 2026 are loc pe 16 mai și reunește 25 de țări. Dintre acestea, 20 provin din semifinale, iar alte 5 sunt calificate direct. Este vorba despre țara-gazdă și așa-numitul grup „Big Five”: Franța, Germania, Italia, și Marea Britanie, care contribuie financiar major la organizarea concursului. Spania a decis să nu participe în acest an la Eurovision Song Contest.

Finala Eurovision Song Contest 2026 va fi transmisă live de TVR 1 pe 16 mai, de la ora 22.00!

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în anul 2023, când a câștigat „Vocea României” după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra Căpitănescu îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe.

După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scena muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesa „Choke Me”, cu care reprezintă România la Eurovision Song Contest 2026, abordează într-un limbaj metaforic stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior.

Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

Despre Eurovision

Eurovision Song Contest 2026 are loc la Viena, sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele desfășurate pe 12 și 14 mai, în timp ce finala va avea loc pe 16 mai.

Eurovision este o competiție muzicală internațională organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în anul 1956, la Lugano, în Elveția.

La ediția din acest an participă 35 de țări, România fiind una dintre cele trei reveniri importante în competiție, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

Televiziunea Română, membră a EBU, organizează Selecția Națională și participă la competiția europeană din anul 1993. Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem – Kiev, 2005 și Paula Seling și Ovi – Oslo, 2010) și o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

