Vedeta se răsfață de câteva zile într-o binemeritată vacanță în Saint Barthélemy, mai exact în Caraibe. Alina Pușcaș a stârnit multe reacții pe conturile sale de socializare, după ce a postat o fotografie cu ea fără sutien. Prezentatoarea este într-o piscină, iar în față are o priveliște spectaculoasă. Alina Pușcaș stă cu spatele la cameră, astfel că nu s-a văzut nimic, chiar dacă a renunțat la sutien.

„Nimeni prin preajmă”, a scris vedeta la descrierea fotografiei. Prezentatoarea show-ului „Te cunosc de undeva” a primit multe complimente și aprecieri din partea fanilor ei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Cum a obținut Alina Pușcaș rolul în „Narcisa Sălbatică”

În urmă cu 12 ani, mai exact în anul 2010, la Antena 1 se difuza telenovela românească „Narcisa Sălbatică”. Alina Pușcaș a povestit cum a reușit să obțină rolul pentru acest proiect.

„Eram într-o perioadă foarte proastă. Nici măcar nu m-au încurajat cei de la agenția respectivă. Am ajuns acolo, puzderie de femei, mi s-a pus un scenariu în față. Era o secvență pe care trebuia să o filmăm în Penitenciarul Rahova. Eu eram acuzată de omor, iar avocatul meu încerca să afle dacă era adevărat sau nu.

Am dat această probă de câteva ori într-o lună. Eu nu știam că la fiecare probă se mai tăiau de pe listă alte fete. La final, după o lună de castinguri, m-au sunat să-mi zică că am luat castingul. În momentul acela am început să țip și să țopăi prin casă. Nu știam ce urma! A fost foarte greu, dar acela a fost primul moment magnific din viața mea”, a dezvăluit vedeta în emisiunea „Ca tine”.

PARTENERI - GSP.RO Gest neașteptat al unei jucătoare de tenis la US Open. „Nu o fac și bărbații?”. Ce a făcut franțuzoaica

Playtech.ro ȘOC! Reacția lui Liviu Dragnea după ce Irina Tănase a ajuns la DNA. IREAL ce a spus

Observatornews.ro Cum pot fi cumpărate maşinile vândute de ANAF. Audi sau Volkswagen la preţ de câteva mii de lei

HOROSCOP Horoscop 22 ianuarie 2022. Scorpionii trebuie să se ferească de probleme suplimentare și să fie atenți la ceea ce spun

Știrileprotv.ro A murit Louie Anderson

Telekomsport Marian Iancu a ajuns într-o stare deplorabilă: ”E terminat, de-abia mai merge”. Ultimele informaţii despre fostul patron al lui Poli Timişoara