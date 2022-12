Albă-ca-Zăpada a pășit pe scena „iUmor” cu încredere și pregătită să împărtășească lumii multe dintre ideile ei. Așa cum era de așteptat Delia, Costel, Cheloo, Șerban Copoț și Dan Badea nu au scăpat de binecunoscutul „tratament” al show-ului.

„Să revin la povestea mea, pentru că am venit aici ca la psiholog. Mă uit la voi și îmi dau seama că asta este sala de așteptare… Ce s-a întâmplat cu mine?! Știți? A venit o vrăjitoare să îmi dea un măr (…). Totul este nepotrivit în povestea mea!“, a spus prințesa, în rolul căreia va fi Alina Pușcaș.

La finalul momentului, Costel și Cheloo au mers să o ajute pe Albă-ca-Zăpada să coboare treptele scenei și să ajungă la masa juriului „iUmor”. „Consider că orice prințesă are nevoie de cineva care să-i care trena… că, altfel, n-ar mai fi prințesă. Am renunțat la libertatea mea proverbială și, serviabil, am cărat acea trenă“, a declarat Cheloo, iar Delia a completat: „Albă-ca-Zăpada… superbă! Și intrarea, și rochia, și tot!“.

Costel a fost primul care a rugat-o pe cunoscuta prințesă să-i răspundă la câteva curiozități. „Albă-ca-Zăpada, am o întrebare! După ce v-ați căsătorit cu prințul, ați luat numele lui? Și… încă o întrebare: ați mai păstrat legătura cu piticii?“, a spus juratul „iUmor”, iar răspunsurile le veți putea urmări duminică seara, începând cu ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Recomandări „Hellvig nu a vorbit niciodată cu Lăzăroiu”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Delia, Albă-ca-Zăpada, Costel și Cheloo vor fi vizitați și chiar luați la roast de Cenușăreasa, interpretată de Doina Teodoru, Făt Frumos și Ileana Cosânzeana, jucați de Lizzy și Cosmin Natanticu, Capra cu trei iezi, jucată de Magdalena Chihaia.

Ana și Monica Odagiu vor da viață personajelor Elsa și Ana, Bogdan Drăcea – Batman, iar Alexandru Arnăutu Vraciu va fi Zmeul Zmeilor. Momentele integrale, dar și alte surprize petrecute în timpul Galei de Poveste, telespectatorii le pot afla urmărind ediția specială „iUmor”, duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Gala Premiilor Muzicale la „iUmor” a avut loc săptămâna trecută

În cadrul Galei Premiilor Muzicale au existat șapte categorii, iar printre nominalizați s-au numărat artiști consacrați și trupe celebre, precum: Andre, Gaz pe Foc, Delia, Fuego și Irina Loghin. Desigur, toți au fost interpretați de: Iulia Albu, Paula Chirilă, Eliza Natanticu, Coiotu, Noaptea Târziu, Radu Pietreanu, Ionuț Rusu, WRS și Emilian.

Recomandări „O absență aproape completă a simțului de responsabilitate și vinovăție față de război”. Studiul rusesc despre care nu se vorbește în Vest

Fiecare și-a revendicat trofeul decernat la următoarele categorii: „Premiul pentru cel mai frumos solist rock“, „Premiul pentru cele mai gingașe cuvinte“, „Premiul pentru cea mai sinceră prietenie“, „Premiul pentru cea mai spectaculoasă dispariție ca trupă“, „Premiul pentru cel mai bogat soț“, „Dintre trupe celebre – premiul pentru oameni necunoscuți“ și „Premiul pentru cele mai frumoase picioare“.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, a dezvăluit ce i-a spus soția despre țara noastră: "Mi-a spus că niciodată nu s-a..."

Playtech.ro ȘOC! Reacția ULUITOARE a lui CTP pentru românii care boicotează firmele din Austria. E inimaginabil...

Viva.ro Roxana Blagu, ex-Trident, a reușit să-și vadă fiica după 8 ani, dar întâlnirea a fost de-a dreptul șocantă: 'Mi-a spus că ar trebui să-mi fie frică de ea. M-a filmat și mi-a zis...'

Observatornews.ro Mii de oameni s-au înghesuit la deschiderea Primark în România. Ce haine poți lua cu 20 lei

Știrileprotv.ro O femeie locuia cu copilul într-o casă cu 300 de șobolani. Ce au mai descoperit ulterior polițiștii | VIDEO

FANATIK.RO Doliu la Chefi la Cuţite. A murit maestrul Dumitru Pop Tincu. O boală gravă l-a măcinat

Orangesport.ro Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

HOROSCOP Horoscop 15 decembrie 2022. Leii au toate resursele necesare pentru a face față onorabil oricăror probleme, oricât de complicate ar fi

PUBLICITATE Astăzi de la ora 17.00 alătură-te live-ului nostru și primești reduceri!