Cei trei chefi nu sunt doar colegi la emisiunea de la Antena 1, ci și prieteni: “Ne-am cunoscut în anul 2011, în luna iunie, în momentul în care toți trei am fost aleși la casting pentru debutul nostru în televiziune. După ce ne-au adunat pe toți trei și au zis: «Gata, voi sunteți!», am fost la Cătălin acasă și ne-am împrietenit”, a rememorat Florin Dumitrescu. Drept urmare, odată cu trecerea timpului, s-au obișnuit unii cu alții, își știu tabieturile, dar și orgoliile, iar emisiunea “Chefi la cuțite” are sare și piper, cum se spune.

“Ăsta e deliciul emisiunii practic, aici se face declicul și de aici începe, să zicem așa, toată regia emisiunii. Dacă ai pune trei actori să joace ceea ce facem noi, nu ar putea niciodată, pentru că lucrurile pe care noi le facem acolo sunt din suflet și sunt pe bune. Fix asta este motivul pentru care emisiunea funcționează așa cum funcționează, pentru că fiecare dintre noi este căpos, fiecare dintre noi vede lucrurile cu totul diferit și fiecare vrea să își impună punctul de vedere. Și, automat, lucrurile se întâmplă cum se întâmplă și le puteți vedea la televizor”, ne-a mărturisit chef Florin Dumitrescu. Evident că, atunci când se opresc camerele de filmat, Dumitrescu, Scărlătescu și Bontea reacționează dacă o replică a celuilalt nu le-a picat bine. Din fericire, lucrurile se rezolvă destul de repede.

“Sunt momente în care nu vorbim, sunt momente pe care nu putem să le depășim decât după mult timp. Cătălin a fost supărat o perioadă, eu am fost supărat o perioadă, Bontea a fost și el supărat o perioadă, dar ne trece. Cea mai lungă perioadă de supărare a mea pe Cătălin a fost de trei zile, a lui pe mine a fost de vreo două zile, a lui Bontea pe oricare dintre noi a fost 3-4 ore. Suntem adulți, avem o relație profesională bazată pe prietenie”, a dezvăluit, pentru Libertatea, chef Florin Dumitrescu. Zilele trecute, el a fost prezent la Premiile TV Mania, unde a ridicat trofeul pentru “Chefi la cuțite”, desemnat “Cel mai bun show culinar”.

VIDEO: Grigore Alexandru/ FOTO: Dumitru Angelescu

