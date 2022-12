Etapa battle-urilor se dovedește agitată și surprinzătoare la Stand-Up Revolution. Fiecare dintre cei cinci jurați, Teo, Vio, Costel, Maria Popovici și Dan Badea, e nevoit să renunțe la jumătate din echipa sa în urma battle-urilor, lucru deloc uşor. Maria Popovici le-a pus pe Amna și Elena Voineag să se dueleze, iar Dan Badea a decis că Andreea Curea și Ioana State pot face un battle interesant, având în vedere că au stiluri diferite de a face stand-up. Cine se va califica în semifinala „Stand-Up Revolution” și cine va fi invitat special, telespectatorii pot afla urmărind emisiunea difuzată azi, de la 23.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Amna și Elena Voineag au venit pe platoul „Stand-Up Revolution” cu emoţiile acestei etape a show-ului, dar s-au comportat ca și cum n-ar fi fost adversare. „Elena e tot zodia Berbec, ca mine. Noi ne-am înțeles la machiaj foarte bine și-mi doream să n-ajung să mă duelez chiar cu ea”, a mărturisit cântăreața, în timp ce actrița a spus: „Sunt cu Amna – pe genul: «Frumoasa și Bestia». Are dezavantajul că nu este în zona ei de confort: nu cântă, nu dansează, dar este și un avantaj când faci o chestie pe lângă zona în care activezi“.

Pe juraţi, cele două i-au convins: „Este extraordinar!“, a exclamat Teo în timpul momentului creat de Amna, iar antrenoarea ei a spus: „Trebuie s-o luăm cu noi la show-uri, neapărat“. Ulterior, Teo a mai precizat: „Sunt șocant de distrat! Bucățelele astea de vorbe pe care le-a scos ea, plus chestia asta (n.r.: arată felul în care Amna a cerut publicului să o aplaude) extraordinară cu aplauzele… Urăsc că zic chestia asta! Mi-a plăcut foarte mult momentul unei cântărețe la Stand-Up Revolution“.

Despre duelul dintre Andreea Curea și Ioana State, Dan Badea a afirmat: „Cumva așa se măsoară forțele. Sunt două fete care fac de aproximativ același timp stand-up, stiluri diferite și atunci hai, să vedem care dintre stiluri trece mai departe! Nu e vorba de talent, nu e vorba de ce fel de glume, e vorba doar de stil“. Cu cine a ales antrenorul să meargă în semifinala singurei emisiuni televizate de stand-up din România, telespectatorii vor afla urmărind cea mai nouă ediţia a show-ului, în această seară, de la 23.00, pe Antena 1.

În cadrul episodului 11 „Stand-Up Revolution” vor performa și: Darius Grigorie vs Dan Birtaș, Geo Adrian vs Jamie Lerner, Sorin Șetreanu vs Paul Szabo, Dima Watermelon vs George Dumitru, Karl Pinzon Bustillo vs Andreea Curea. Momentele lor integrale, reacțiile lui Teo, ale lui Vio, Costel, Dan Badea, ale Mariei Popovici, verdictul dat de fiecare jurat și celelalte surprize petrecute în cea mai nouă ediție, telespectatorii le pot afla urmărind show-ul diseară, de la 23.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

„Stand-Up Revolution” – sezonul 2

Şi de această dată, prezentatorilor – Ilona Brezoianu şi Şerban Copoţ – le revine sarcina grea de a susține atât concurenți care nu au mai urcat vreodată pe o scenă de stand-up, cât și nume cunoscute, care își fac curaj în speranța că vor primi ocazia de a intra în echipa unuia dintre jurați și chiar de a apărea într-un spectacol alături de aceștia.

„Sezonul 2 Stand-Up Revolution va veni cu multe surprize. Am văzut până acum concurenţi foarte buni, dar şi câteva momente speciale wow! Îmi era dor de filmări, pentru că sunt zile în care pur şi simplu n-ai cum să nu pleci binedispus acasă. Evident că s-a lăsat din nou cu pariuri şi, la fel ca şi în primul sezon, sper să fi pariat bine!”, a dezvăluit Ilona Brezoianu. Şerban Copoţ a completat: „Abia aşteptam să revenim pe platoul Stand-Up Revolution şi să vedem cu ce ne mai surprind concurenţii de această dată! De surprize am avut parte şi noi, dar mai multe nu pot să vă spun acum! Un lucru e cert, weekendul începe bine şi se încheie bine cu noi, pentru că vineri, de la 21.30, venim cu o porţie savuroasă de Stand-up şi duminică mutăm distracţia în platoul iUmor, de la 20.00, la Antena 1”.

