„Mereu activă, niciodată bolnavă”

Panoul publicitar din Aeroportul Bristol a stârnit un val de critici pe rețelele sociale, fiind considerat un exemplu de sexism codificat.

Panoul, parte a campaniei companiei de tehnologie Narwhal Labs, promovează un chatbot AI feminin, cu mesajul: „Muncește mai mult decât oricine. Și nu va cere niciodată o mărire de salariu”.

Această reclamă, împreună cu altele similare publicate pe LinkedIn, prezintă chatbot-ul ca fiind „mereu activ, niciodată bolnav și fără nevoie de HR”, susținând eficiența și disponibilitatea continuă a acestuia.

„Îi va găsi, îi va suna și îi va urmări. În timp ce tu dormi”

Într-o altă variantă a campaniei, un chatbot masculin este promovat cu mesajul: „Îi va găsi, îi va suna și îi va urmări. În timp ce tu dormi”.

Narwhal Labs a anunțat că proiectul „Autonomous AI Communications» va fi lansat oficial în luna mai, după ce compania a obținut finanțare de 20 de milioane de lire sterline, circa 23 de milioane de euro.

În ciuda ambițiilor tehnologice, campania a atras critici virulente pentru perpetuarea stereotipurilor de gen.

„Regresie deghizată”

Caroline Pooley, specialistă în dezvoltare de afaceri, a comentat pe LinkedIn: „Prezentarea unui instrument AI ca o femeie care nu se odihnește, nu cere mai mult și muncește mai mult decât oricine altcineva nu este o inovație, ci o oglindire a așteptărilor impuse femeilor în societate”.

Natalie S., ofițer șef în domeniul resurselor umane, a adăugat: „A numi acest lucru progres, în timp ce portretizezi «angajatul perfect» ca fiind o femeie tăcută și supusă, pare mai degrabă o regresie deghizată”.

Dr. Ruhi Khan, cercetător în cadrul Departamentului de Studii de Gen de la London School of Economics, a declarat că această campanie este „un exemplu de sexism codificat” și a subliniat: „Nu este o coincidență, este ideologie”.

Conform unui studiu recent realizat de dr. Khan, algoritmii AI tind să favorizeze numele masculine în evaluările de performanță, ceea ce subliniază inegalitățile existente.

„Nostalgie falsă pentru vremurile în care feminitatea era „supusă, previzibilă și lipsită de pretenții”

Mai mult, un studiu realizat de YouGov arată că doar 33% dintre femei au solicitat o mărire de salariu, comparativ cu 46% dintre bărbați. Această statistică reflectă disparitatea de gen existentă, confirmată și de datele recente ale Oficiului Național de Statistică din Marea Britanie, care indică o diferență de remunerare între femei și bărbați de 10,9% în 2025.

Dr. Khan a concluzionat: „Când o companie de tehnologie promovează un angajat AI feminin pe motiv că nu va cere niciodată o mărire de salariu, trecem de la prejudecăți inconștiente în seturi de date la comercializarea deliberată a patriarhatului. Este profund îngrijorător”.

Potrivit lui Stephen Whitehead, sociolog specializat în gen și masculinitate, astfel de campanii alimentează o nostalgie falsă pentru vremurile în care feminitatea era „supusă, previzibilă și lipsită de pretenții”.

AI oferă acum o cale tehnologică pentru a simula exact acest lucru, transformând femeile virtuale în angajate sau însoțitoare disponibile 24/7 pentru a satisface orice nevoie masculină.

