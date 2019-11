De Denisa Macovei,

„Am slăbit ca să nu mai puteți spune că am cel mai sexy posterior din România. Glumesc, el a rămas. Am slăbit, într-adevăr, vara asta, pentru că am fost în mutare, m-am mutat la casă nouă, am cărat multe chestii, m-am stresat foarte mult și am slăbit fără să vreau, dar acum am început să mănânc bine, să fac sală din nou și să reintru în normal. Cumva, într-o lună-două, o să fiu înapoi”, ne-a declarat, amuzată, Ana Baniciu. Totuși, acest slăbit drastic nu a scăpat-o de apelative, însă i-a alarmat familia. „Ai mei s-au panicat, evident. Mi-au zis să mă duc la doctor, tipic părinților, că am o problemă de sănătate, e nasol, sunt bolnavă. Mi-au băgat în cap asta, încât m-am dus la doctor. Am analizele perfecte, nu s-a întâmplat absolut nimic. Probabil că pe sistem nervos s-a produs slăbirea. Nici nu am putut să mănânc foarte mult, pentru că nu am avut timp efectiv. Mâncam prima masă la 6 seara”.

Din fericire, artista se poate mândri cu faptul că are gene extraordinar de bune, pentru că, dacă s-ar depune tot ce mănâncă, atunci cu siguranță nimeni nu ar mai cataloga-o drept „cea mai sexy”. „Eu am noroc că am arderile bune, că, dacă nu eram OK cu corpul meu, azi mă vedeai că nu mai puteam să intru pe ușă, aveam nevoie să mă împingă cineva de la spate. Mama gătește extraordinar, la fel ca și bunica mea. E foarte greu să nu te îngrași. Tata mereu zice că lui de acolo i s-au tras kilogramele în plus, din casa aia unde se mânca extraordinar de bine”.

«Pe lângă posterior, mai există și un suflet»

Apelativele care poate pe alte femei le-ar măguli nu sunt însă mereu pe placul Anei. Cântăreața ne-a mărturisit că, mult timp, a încercat să arate că este mai mult decât o fată sexy, însă treptat a învățat să ignore aceste lucruri și să se axeze doar pe ceea ce vrea să transmită. „Nu neapărat că m-au deranjat, dar au început să mi se pară așa inutile, în ideea că nu asta contează, nu asta cântărește. Eu cred că este mai important ce fac eu în general sau, pe lângă posterior, mai există și un suflet, mai există și niște sentimente. Cred că aici m-au deranjat un pic, dar am învățat cumva să nu mai pun la suflet, să nu mă mai intereseze. Fiecare să mă strige cum îi face plăcere”, a mai spus Ana.

