Ana Morodan este una dintre primele și cele mai de succes bloggerițe din România. Supranumită ”Contesa digitală”, Morodan a fost invitata ultimului podcast al lui Damian Drăghici, vorbind despre cariera ei, despre relații, dar și despre părinții ei, cărora le duce dorul.

Arădeancă la origini, stabilită în București, Ana Morodan și-a schițat portretul. „Sunt un om rar, atenție!, nu am spus că sunt frumoasă și deșteaptă. Sunt un om asumat, ce e-n gușă, și-n căpușă. Îmi plac lucrurile ciudate, peculiare, oamenii îmi spun că sunt excentrică și diferită de ceilalți. Sunt un om care trăiește pentru el, m-am născut cu acest mi-se-rupe-de-ceilalți. Sunt antreprenor, nu ”influensăreasă”, influencer mi se pare prea pretențios pentru ceea ce facem”, a explicat ”Contesa Digitală”.

„Trebuie să ți se rupă”

Chestionată de Damian Drăghici să ofere niște ponturi pentru cei ce vor să devină influenceri, Ana Morodan a comentat: ”Tot timpul am fost de părere că nu trebuie să mă placă masele, ci zeii, o anume categorie. Ca să devii influencer, trebuie să ți se rupă. Să vezi ce vrea piața de consum în momentul în care tu apari. Să nu uiți de tine, de personalitatea ta, ci să faci un compromis, ca în viață. Ca să devii influencer, în epoca internetului, ar fi bine să aplici marca personală, să faci altceva decât ceea ce fac ceilalți. Du-te la o echipă de branding, să-ți creeze o marcă personală. În viață, nu reușești singur, ci în echipă”.

Diferența dintre Dacia 1310 și Porsche

Ana a declarat că nu vrea să se căsătorească niciodată. Se amuză pe seama relațiilor de iubire, afirmând că e deschisă la orice. ”Lângă mine, poate rezista doar un mascul alfa, altfel te mănânc cu fulgi cu tot. Ultimul iubit mi-a zis că să-l las în pace fiindcă el este o Dacie 1310 și eu o Porsche. Atunci i-am zis să se ducă să-și găsească o Dacie 1310. Prietenul meu este card-ul. Cardurile! Nu-mi pierd mințile pentru un bărbat, că sunt Capricorn, mi le-aș pierde pentru un inel. Sunt o explozie, extravagantă, glamour. Un bărbat care vrea să stea cu mine nu trebuie să mă schimbe”, a spus fosta avocată.

Amintirea părinților pierduți

Nu se vede încă mamă, cu toate că a luat în calcul varianta de a înfia un copil. ”Înțeleg responsabilitatea de a fi părinte. N-am instinct matern. Poate niciodată nu o să fac un copil, deși sunt fertilă. Dar, uite, mă gândesc să înfiez un copil, în viața asta. Eu zic acum că nu vreau copil, dar poate peste doi ani o să am, cine știe, mă vedeți cu căruțul pe la emisiune”, a mărturisit Ana.

Întrebată care a fost ultima carte citită, bloggeriței i-au fost trezite amintiri. ”Ultima carte citită a fost ”Jurnalul unei iubiri pierdute”, de Eric Emmanuel-Schmitt. El vorbește despre felul în care a integrat moartea mamei lui. La mine, au murit trei într-o săptămână, bunica, bunicul și tata. Tata, sănătos, a căzut în baie, mort. Mama a murit la un an distanță de cancer. Când a fost să se ducă dintre noi, m-a strigat și mi-a zis: ”Ana, îți spun două lucruri: să fii bună, că oamenii sunt răi, și să te lupți, că viața e grea”. Și apoi s-a dus la taică-miu. Eu am încep să înțeleg, la doi ani după ce am citit cartea asta, dorul de părinții mei și părțile lor bune”, a dezvăluit Ana Morodan.

