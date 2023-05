Din cauza problemelor, emisiunea în care era protagonistă, de pe Antena Stars, a fost scoasă din grila de programe. Recent, vedeta a anunţat că a reînceput filmările pentru reality-show.

„Eu n-am fost niciodată plecată de la Antena Stars. Emisiunea a fost întreruptă, ceea ce a fost firesc. Am stabilit toți de comun acord ca în perioada în care eu am fost la procuror și toate lucrurile care s-au întâmplat, nu puteam să apar pe post râzând și distrându-mă.

Contractul meu cu Antena Stars este în picioare. Nu s-a dizolvat și noi, uite, în tot răul e și un bine, că am început emisiunea asta care m-a terminat, efectiv. Și-a pus amprenta și oboseala. Căci să fii în fața camerei atâtea ore nu e atât de ușor, cel puțin pentru mine”, a spus Ana Morodan pentru fanatik.

Ana Morodan a mărturisit că fanii săi o pot vedea din nou la TV în luna iulie. Vedeta este foarte fericită că revine pe micile ecrane.

„Am prins un avans și noi filmăm în continuare pentru emisiune. Emisiunea o să intre pe post în iulie. Vom continua până anul viitor. Eu îți spun ce am vorbit cu producătorii. Pot să spun inclusiv că ieri am filmat”, a mai spus aceasta.

A mers la terapie

La mai puțin de o lună de la scandal, Ana Morodan a menționat faptul că merge la terapie, face meditație și depune eforturi să își revină. „În ultimele săptămâni am primit cele mai bune lecții de la viață. Am primit noroc cu carul, gesturi frumoase, gânduri și vorbe minunate.

Am primit dragostea familiei mele de prieteni, când nu credeam că e posibil să ai așa ceva fără legături de sânge. Am primit o rețea invizibilă de oameni care au avut grijă de mine, am primit critici sănătoase, sfaturi blânde și încrederea că oamenii sunt buni.

Aștept, vă mulțumesc și mă duc să mai fac o meditație până plec la terapie. Pe jos! ?? Pusi pa, da m-am întors în viața mea!”, este o parte din mesajul transmis de Ana.

