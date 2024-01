Astăzi, la Judecătoria Buftea, Anamaria Prodan și Corina Caciuc trebuia să stea față în față. Actuala parteneră a lui Laurențiu Reghecampf i-a deschis proces impresarei pentru distrugerea imaginii publice. Cu toate acestea, Caciuc a lipsit de la proces, iar avocata ei nu a avut cum să îi justifice absența, susține Anamaria Prodan.

În prezent, Laurențiu Reghecampf nu se află în țară, el are contract pentru a antrena o echipă din Arabia Saudită. „La termen am fost eu și avocații mei. Să fiu sinceră, m-am amuzat. Domnișoara avocat a acestei vedete internaționale care m-a dat în judecată pentru distrugerea imaginii publice a fost pusă într-o situație incredibilă.

Nu a avut niciun act doveditor care să susțină lipsa de la termen a clientei sale. Motivele erau hilare: 1. Nu are contractul lui Reghecampf din Arabia Saudită, căci nici Reghecampf nu-l are. Acesta l-a semnat doar în limba arabă și nu este tradus. Așa ceva nu am auzit nici în cărțile de colorat.

„Păcat însă că Reghecampf nu este suficient de bărbat”

Nu a avut un act medical care să ateste lipsa clientei de la termen. Nu a avut absolut nimic care să ateste șederea clientei Caciuc în Arabia Saudită. Și era și normal să nu aibă, deoarece Reghecampf este însurat și are copii făcuți cu fiecare femeie, așa cum a putut el, săracul.

Amantele sau concubinele nu fac parte din contractul lui Reghe în Arabia Saudită. Ele nu au cum să aibă reședința în această țară, decât dacă sunt luate în spațiu de Reghe ca bone, bucătărese sau femei de serviciu. Nu știu și nu este problema mea cum o ia în spațiu de Caciuc”, a mărturisit Anamaria Prodan, care dă vina pe Laurențiu Reghecampf, care în acte încă îi e soț, căci nu au divorțat, pentru acest scandal.

„Cert este că astăzi doamna judecător, cred eu, s-a amuzat teribil. Păcat însă de Reghecampf că nu este suficient de bărbat să pună stop mizeriei pe care tocmai el a provocat-o și își târăște familia în așa mizerie oribilă. Cum să se uite copiii lui către el când pe zi ce trece face mizerii și mai mari. Deschide procese unul după altul în disperarea de a mai lua ceva bani de la mine”, a adăugat ea.

Anamaria Prodan îl acuză pe Laurențiu Reghecampf că nu își vede copilul

În final, ea a avut și un mesaj pentru Laurențiu Reghecampf, căruia îi urează succes și pe plan personal, și profesional. Cu toate acestea, a ținut să îi reproșeze că nu își vede băiatul. Cei doi au împreună un fiu, pe Laurențiu jr.

„Îi doresc tot binele din lume și la fel mă rog să-și deschidă ochii și să iasă din nămolul în care se scaldă. Să ne mulțumească mie și copiilor, mamei mele pentru tot ce am făcut în toți acești ani pentru el, viața lui, familia lui și cariera lui.

Adică pentru faptul că l-am inventat și i-am pus numărul la poartă, cum spunem noi în fotbal. Baftă în tot ce face! Am reality show-ul familiei mele de astăzi, deci încă poate să-l vadă băiatul măcar la televizor și poate undeva în adâncul inimii va înțelege cât e de urât să-ți abandonezi copiii, să nu îi suni în ani, să nu te intereseze dacă trăiesc sau nu. Cam atât am eu de zis și poate îi luminează Dumnezeu mintea, căci altfel finalul lui o să fie un adevărat dezastru”, a mai spus Anamaria Prodan.

