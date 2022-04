Anamaria Prodan, 49 de ani, a ținut capul de afiș al ultimelor luni din cauza declarațiilor și acuzațiilor fără perdea pe care le-a făcut cu ocazia divorțului de Laurențiu Reghecampf. Femeia a povestit cu ocazia podcastului lui Damian Drăghici detalii din viața personală care i-au oferit duritatea de a face carieră în impresariatul sportiv, o lume dominată de bărbați.

Cum se recomandă

„Eu sunt un soldat universal perfect. Eu sunt sigură pe mine, nu am de ce să fiu modestă sau să las capul jos. Capul plecat, sabia îl taie! Din miile de prieteni care mâncau la casa mea și le plăteam eu mesele la restaurant, în ultima vreme, am observat că mai am maximum 5, cel mult 10 cu bătaie lungă. Asta e”, a mărturisit Anamaria.

„Doar sex în grup n-am făcut, în rest, am făcut de toate”

Tatăl ei a fost milițian, ulterior avocat. „Tata și-a dorit foarte tare să fiu băiat. Neavând ce să facă, m-a crescut ca un băiat. După ce mă duceam la poligon cu tata, fetele mă întrebau de ce vorbesc de arme, pistoale. Fetele fugeau de mine, băieții făceau roată în jurul meu. N-am avut păpuși niciodată. Mi-am ales întotdeauna tot ceea ce a fost mai greu în viață. Am jucat fotbal, tata era fericit că joc fotbal. Am încercat toate chestiile în viață, mai puțin astea de sex. Sex în grup n-am făcut niciodată”, a povestit, nonșalantă și amuzantă, impresara.

De ce n-a vrut să cânte muzică populară

Nu a dorit să calce pe urmele mamei sale, Ionela Prodan, una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară din România: „Toți erau copiii marilor cântăreți. Irinuca Loghin, Ionuț Dolănescu, nu puteam să fiu la fel. Am făcut pian, o școală de muzică, dar nu aveam cum să mă ridic la nivelul mamei. Cânt la petreceri, știu repertoriul de muzică populară al tuturor cântăreților. Mi-am dorit să scap de titulatura de «fiica Ionelei Prodan». Mama mi-a zis că mereu trebuie să stau cu capul sus și să nu uit niciodată că sunt om! Banii se fac și se duc”.

Recomandări Cine a fost Stepan Bandera, naționalistul ucrainean ucis de KGB-ul sovietic și căutat de militarii lui Kadîrov în Ucraina?

N-aș fi vrut ca mama să vadă divorțul și nenorocirile lui Reghecampf

Evocarea mamei sale a dus-o cu gândul la anumite detalii neștiute despre Ionela Prodan: „Mama dădea foc la bucătărie, era «ocnă», nu putea nimic. Tata gătea de trei ori pe săptămână. Dar și mama a învățat în ani să gătească. Eu am copilărit la Dăbuleni, mama îmi aducea rochițe de peste tot din lume, din Mexic, din orice țară. Mamaie nu mă lăsa să le port la țară, zicea că sunt «bune», până le purtam, îmi rămâneau mici. Ce n-aș fi vrut să vadă mama dacă mai trăia? Divorțul și nenorocirile pe care le face Reghecampf, mai ales că l-a iubit ca pe copilul ei. Poate că mai bine că s-a dus așa, cu amintirea unui bărbat al meu, cu mici scăpări, eu ieșeam mereu să spun că «e cel mai bun bărbat de pe pământ» chiar dacă îmi greșea. O făceam pentru copii și familie”.

Recomandări Momentul în care Vladimir Putin ar putea deveni ținta unei lovituri de stat: doi experți ruși arată limitele loialității structurilor de forță de la Moscova

„Copiii m-au îmblânzit mult”

Anamaria Prodan plânge! Da, uneori. ”Plâng când îmi strâng copiii în brațe, plângem toți. Plânsul e putere, nu slăbiciune. Copiii m-au îmblânzit mult. Înaintea lor, treceam ca un tanc peste orice! Nu mă interesează ce spunea și ce spune lumea, că sunt așa și pe dincolo, ci doar ce știu eu despre mine și ce spun copiii mei”, a relatat impresara. Anamaria Prodan are patru copii, așa consideră ea, două fete din prima căsătorie, un băiat din relația cu Reghe, considerându-l fiul ei și pe Luca, băiatul pe care Laurențiu îl are dintr-un mariaj anterior lor.

GSP.RO VIDEO Prins cu amanta, sportivul și-a călcat soția cu mașina! Momentul când a lovit-o

Playtech.ro ȘOC! Zelenski l-a UMILIT pe Vladimir Putin! Ce a anunțat președintele Ucrainei

Observatornews.ro Sfârșit cumplit pentru un bărbat din Bihor. Istvan a fost asasinat la comanda soției, care s-a îndrăgostit de verișoara lui

HOROSCOP Horoscop 15 aprilie 2022. Capricornii trebuie să țină cont de sensibilitățile celor apropiați, să nu le ignore cu intenție

Știrileprotv.ro Ultima oră. Statul rugat de Rusia să o ajute pentru a evita sancțiunile impuse de Occident

Orangesport.ro Moment tensionat la semnarea acordului dintre România şi Rusia la Kremlin. Oficial român, ameninţat "Putin era în dreapta. Dacă mai scoate un cuvânt, îl dau afară de la masă"

PUBLICITATE Ioana Puiu: trucuri și secrete legate de editare și Instagram