Cum explică Anamaria Prodan incidentul referitor la sărutul cu afaceristul Eduard Irimia. Impresara a fost dur criticată

„Arabii se pupă de trei ori, așa este la ei. Ne-am pupat de trei ori și am ținut să-i mulțumesc pentru faptul că a fost lângă mine în momentele astea și, neștiind, a treia oară a întors capul în același timp cu mine.

Despre ce vorbim? Suntem prieteni de familie. Voi credeți că eu, în plin divorț, cu soția lui Eduard lângă mine, îl sărutam pe Eduard? Hai să fim serioși. Astea sunt niște prostii”, a încheiat vedeta, la „Teo Show”.

„E o perioadă înfloritoare, mă simt foarte bine, sunt foarte fericită, poate sunt cele mai frumoase momente din ultimii ani.

Viața este frumoasă și este scurtă și merită să o trăiești așa cum vine ea. Orice vine sau orice pleacă vine cu un scop sau pleacă cu un scop. Puterea vine din tine, din cum ești făcut și de la Dumnezeu.

Atâta timp cât îl ai pe Dumnezeu lângă tine, nu ai cum să nu ai putere. Dacă începi să te gândești la lucrurile astea, te dărâmi singur și cazi.

Dacă ai copiii lângă tine, cum am eu lângă mine, copii care îmi spun «Mami, nu s-a întâmplat nimic, noi suntem mai puternici, noi am rămas împreună. Nu am plecat noi, a plecat altcineva». Eu și copiii ne ridicăm împreună, de fiecare dată suntem mână în mână”, a spus Anamaria Prodan, la „Teo Show”.

Premiată pentru întreaga ei activitate din lumea fotbalului

Zilele trecute, Anamaria Prodan a părăsit România cu destinația Dubai. A participat acolo la două evenimente, la „I success – International Awards” și Superkombat Fighting Championship. La primul dintre ele a și fost premiată pentru întreaga ei activitate din lumea fotbalului.

Acolo, impresara, care și-a lăsat avocații să se ocupe de divorțul de Laurențiu Reghecampf, a stabilit și detaliile noii sale afaceri. A investit un milion de euro în criptomoneda Superkoin, ocazie cu care a avut loc și o petrecere.

