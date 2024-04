Cine este Gabriela Lucuțar, „Regina Întunericului”. A gătit pentru cei trei jurați de la Chefi la cuțite 2024

Un moment complet neașteptat s-a întâmplat în primul battle de la Chefi la cuțite sezonul 13, în ediția 15 din 22 aprilie 2024. Mario Mădălin Dumitru (cuțitul de aur) și Gabriela Lucuțar (Regina Întunericului) au fost surprinși de camerele de filmat când s-au sărutat.

Gabriela Lucuțar deține o firmă de pompe funebre și organizează înmormântări și parastase. Numită „Regina Întunericului”, ea vine în fața antreprenorilor de la Imperiul Leilor pentru a le cere peste două milioane de euro pentru afacerea ei. Gabriela a intrat în atenția publicului după ce s-a afișat de mai multe ori alături de Anamaria Prodan și au legat o frumoasă prietenie.

Gabriela Lucuțar, „Regina Întunericului”, vine la Imperiul Leilor

Locul în care oamenii care au idei ce pot face diferența, ce pot schimba ceva cu adevărat în jurul lor își dau întâlnire își redeschide porțile, în doar câteva ore. De la 21:30, pe PRO TV, începe o nouă ediție din Imperiul Leilor, una în care telespectatorii vor avea ocazie să descoperi noi propuneri de afaceri care luptă pentru atenție și validare, dar și să primească sfaturi valoroase de la cei mai puternici investitori.

Patru dintre aceștia sunt deja pregătiți să se așeze pe locurile lor: Mircea Căpățînă (Marketing Guru), Cristina Bâtlan (Antreprenor în serie), dr. Wargha Enayati (Doctor în afaceri de bine) și Răzvan Raț (Jucător la profit). Ceilalți, Dragoș Petrescu (Veteranul Imperiului), Daniel Mischie (Omul de fier al ospitalității), Felix Pătrășcanu (Investitor de cursă lungă) și Dan Șucu (Business Titan), se vor roti ca de fiecare dată într-o căutare constantă a antreprenorilor care merită să fie remarcați.

După discuții care vor scoate la iveală cele mai importante informații, cât și cifre relevante despre business-ul pe care-l au cei din fața lor, investitorii vor decide dacă vor să finanțeze din propriile lor resurse propunerea. Apoi, vor trece în următoarea etapă, cea în care alături de echipele lor, vor face verificările suplimentare de business care vor certifica informațiile prezentate.

În doar câteva ore, în fața Leilor vine… Regina Întunericului și nu singură, ci însotiță de partenera ei de afaceri… moartea. „Nu am niciodată emoții. Trebuie să aibă ei când mă văd pe mine. Am cea mai renumită firmă de servicii funerare din țară”, le va spune aceasta. „Sunt o femeie puternică, într-o lume a bărbaților, am reușit să construiesc un imperiu. Nu am tarife standard, personalizez fiecare înmormântare. Mă ocup de absolut tot: de la mâncare, haine pe care le aleg eu, flori, eu fac toate aranjamentele. Conduc și limuzina. Fac și îmbălsămări”, va mai adăuga ea.

„Mintea mea era focusată doar pe acel pitch pe care aș fi vrut să îl prezint perfect. Nu îmi doream să dezamăgesc pe nimeni. Nu mi-a ieșit perfect așa cum îmi doream. Asta este doar o motivație în plus ca data viitoare când voi avea privilegiul să fiu invitată la o altă emisiune, să fiu cea mai bună”, a declarat Regina Întunericului despre prezența sa la Imperiul Leilor, potrivit fanatik.ro.

Și a continuat: „Eu știu foarte bine că această idee este una care îmi va aduce beneficii financiare considerabile și nu doar atât. Eu cred în mine și în forțele mele. Știu că acest crematoriu mă reprezintă. Mă reprezintă la fel ca meseria pe care o practic la momentul actual, fiind conexate 100%.

Investiția va fi benefică și pentru mediul înconjurător. De asemenea, și pentru clientul final. Eu niciodată nu am gândit o afacere care să-mi aducă doar mie beneficii. Eu trăiesc și pentru ceilalți. Mie ÎMI PASĂ de oameni, natură. Îmi pasă de tot ceea ce se întâmplă în jurul meu”.

