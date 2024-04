Timp de trei ani de zile, Anamaria Prodan și Gigi Becali s-au atacat reciproc prin intermediul presei. Totul a pornit de la transferul fotbalistului Denis Man, care nu a fost intermediat atunci de Anamaria Prodan, care avea un contract de impresariere semnat cu jucătorul, ci de Ioan Becali.

După întreg scandalul, Anamaria Prodan și Gigi Becali au căzut acum la pace. S-au împăcat, au o relație cordială. Mai mult decât atât, impresara a spus dacă omul de afaceri va fi naș la nunta ei cu Ronald Gavril, căci așa s-a zvonit.

Anamaria Prodan despre Gigi Becali: „Relația mea cu Gigi este una aparte și sunt liniștită că am pus punct acelei prostii”

„Gigi Becali nu mai are chef și timp de nășit. Viața lui este rugăciunea. Viața lui este dedicată lui Dumnezeu nu este dedicată petrecerilor, nunților sau cumetriilor. Eu nu m-am împăcat cu Gigi ca să am avantaje de pe urma lui, căci nu am căutat asta niciodată de la nimeni. Partea cu viața mea personală îmi aparține și mă cunoașteți că dacă anunț nașul sau finul o fac public.

Relația mea cu Gigi este una aparte și sunt liniștită că am pus punct acelei prostii. Relația mea cu Gigi este una ok, departe de fotbal, afaceri sau beneficii. Dacă eu managerul Prodan am oferte pentru jucătorii Stelei, probabil că nimeni nu se va opune, dar eu nu aștept nimic de la Gigi Becali mai ales din punct de vedere material”, a declarat Anamaria Prodan pentru Click.

Anamaria Prodan s-a dat de gol și a vorbit despre căsătoria cu Ronald Gavril: „În curând o să fiu și mireasă”

În reality show-ul „Prodanca. Punct și de la capăt”, emisiune difuzată în fiecare sâmbătă la Antena Stars, Anamaria Prodan a anunțat că va deveni din nou mireasă, în curând. Femeia de afaceri nu a dat prea multe detalii, însă a precizat că în acest moment nu și-ar putea comanda o rochie întrucât are probleme cu greutatea oscilantă.

„Acum am slăbit, deci acum am slăbit 7 kilograme, cad toate de pe mine. Asta este, este ok, totul se termină cu bine, nu este nicio problemă, decât aia de mireasă, căci dacă aș vrea să mă mărit acum să-mi fac rochie de mireasă o să fie nasol, pentru că uite așa mă îngraș și slăbesc, o să distrug și rochia de mireasă. În curând o să fiu și mireasă”, a spus Anamaria Prodan în timp ce a probat a probat mai multe rochii făcute pe comandă la un atelier din Timișoara.

Impresara și Ronald Gavril au o relație de mai multe luni de zile, boxerul e cel care a făcut-o pe Anamaria să creadă din nou în iubire, după ce a fost dezamăgită de trădarea lui Laurențiu Reghecampf. „Suntem fericiți, suntem împreună și doar asta contează acum. Mă bucur de fiecare clipă și sper ca viața să ne ofere numai lucruri frumoase. Ne completăm unul pe altul”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

