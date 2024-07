Recent, antrenorul de fotbal, Laurențiu Reghecampf, a povestit cum la prima întâlnire cu actuala iubită a comandat de mâncare o porție de patru creveți, dar pentru brunetă nu a fost suficient pentru a se sătura.

„Eu sunt romantic! Am dus-o la restaurant, i-am dat niște creveți d-ăia mari în Dubai. Și i-am zis: «Uite, am comandat ceva să mâncăm, sunt cei mai buni creveți». De-ale mele, prostii. Și îmi spune ea: Erau patru, tu ai mâncat trei, eu am mâncat unul, eram moartă de foame. Îmi era o foame de nu mai vedeam. Și tu ai zis: Eu m-am săturat, nu mai mâncăm nimic”.

Am mâncat eu trei. «Eu m-am săturat, nu mai mănânc nimic. Tu mai vrei ceva?». Și normal, ce putea să zică? «Nu»! Mereu îmi spune, când mâncăm creveți: «Patru? Mănânci tu trei, te-ai săturat și apoi nu mai mâncăm nimic».

Aveam niște prieteni comuni, ne-am întâlnit, i-am scris, am vorbit, a fost și ziua ei. S-au legat lucrurile. A fost să fie. Întotdeauna când se întâmplă lucruri de genul ăsta, trebuie să fie un culoar. Trebuie să se întâmple ceva.

În primul rând, libertatea pe care o aveam eu. Faptul că eu eram singur, Anamaria nu stătea cu mine, din motivele ei, pe care nu le spunem. În fine, nici nu mă interesează. Faptul că s-au legat toate lucrurile astea așa, există un motiv.

Și eu întotdeauna zic că lucrurile astea vin de undeva. Ca să poți să ai relație așa puternică și ca toate lucrurile să meargă în direcția care trebuie, trebuie să fie… așa a fost să fie”, a spus Laurențiu Reghecampf pe YouTube, potrivit Click.

Anamaria Prodan l-a ironizat pe Laurențiu Reghecampf și iubita acestuia prin intermediul unei postări pe Instagram, prin care a transmis un mesaj subtil.

„Prin Santa Monica Bulevard, la o porție de shrimpi… mai altfel. 4 bucăți pentru iubitul meu, căci eu nu-s «moartă de foame»”, a fost ironia subtilă făcută de impresară la adresa Corinei Caciuc.

