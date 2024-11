Actrița Anca Dinicu și partenerul ei, Georgian Păun, au trăit unul dintre cele mai emoționante momente din viața lor, devenind părinți pentru prima dată. În urmă cu câteva zile, actrița a adus pe lume un băiețel sănătos, căruia i-au ales numele Radu. Vestea fericită a fost împărtășită cu fanii săi pe rețelele de socializare, ea postând și prima fotografie cu micuțul.

„Am început cu postări de genul ăsta”, a scris Anca Dinicu, pe Instagram.

Pentru Anca Dinicu și Georgian Păun, alegerea numelui băiețelului a fost o decizie atent cântărită. Cuplul a luat în considerare mai multe opțiuni, inclusiv Andrei și Rareș, dar în final au ales Radu, un nume clasic românesc. În plus, fiul lor poartă și numele Constantin, în semn de respect pentru ziua specială în care Anca a aflat că este însărcinată: Sfinții Constantin și Elena.

Anca Dinicu a dezvăluit public că va deveni mamă chiar de Ziua Copilului, pe 1 iunie, moment în care și-a prezentat pentru prima dată și partenerul, Georgian Păun. Această coincidență a făcut ca întreaga experiență să fie și mai emoționantă pentru cei doi, care au așteptat cu nerăbdare întâlnirea cu băiețelul lor.

Cum a ales Anca Dinicu numele fiului ei

Recent, Anca a vorbit și despre cum a ales numele copilului și ce variante avea. „Prima oară am zis Andrei, după care am zis că sunt prea mulți Andrei. Apoi am zis Radu, după care am zis… Acum ne-am hotărât împreună la numele de Rareș, dar peste două luni cine știe cum o să îl cheme, Freddy, Michael.

Vreau să fie un nume românesc care să meargă cu Constantin, așa îl chema și pe tata. Noi am aflat că o să fie băiețel de Sfântul Constantin și mi se pare mie drăguț să îi spunem Constantin, plus că e și o melodie pe care o să i-o pun de ziua lui, și când o să mă enervez o să îi zic. Constantin sigur rămâne”, spunea actrița la momentul respectiv.

Anca Dinicu și iubitul ei, Georgian Păun, au decis să anunțe sarcina pe 1 iunie, Ziua Copilului, prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare.

„De Ziua Copilului vă spun că așteptăm un copil. Eu și cu tipul ăsta din spatele meu. Mai bine să aflați de la mine decât de la vreo mătușă care a auzit de la o nepoată. Bun, acum că știți, stau liniștită. Sărbătoriți frumos copilul din voi cu orice ocazie. La mulți ani!”, a scris ea pe Instagram.

Actrița a dezvăluit că s-a simțit nevoită să își anunțe sarcina mai devreme decât ar fi trebuit de teamă că s-ar putea afla din altă parte.

„Nu simțeam neapărat că e momentul să anunț. Nu se făcuseră încă nici trei luni, nu e bine să zici până când nu ies analizele bine, până când nu păstrezi sarcina, că e totul ok, mai bine zici familiei, oamenilor foarte apropiați. Și mi-a fost frică și am zis că decât să se răsufle din altă parte, mai bine zic eu”, a explicat ea.

