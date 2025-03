Alexia Eram a surprins recent fanii cu o dezvăluire neașteptată despre apartamentul său. Mulți dintre urmăritorii săi au observat că tânăra creatoare de conținut nu mai locuiește în apartamentul roz pe care și-l cumpărase singură și au întrebat-o ce s-a întâmplat cu locuința.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe rețelele de socializare, fiica Andreei Esca a explicat că s-a mutat de trei ani, iar apartamentul respectiv este acum dat în chirie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

„Cred că n-am vorbit niciodată despre acest lucru. Am stat câțiva ani în apartamentul meu roz și m-am mutat. E al treilea an de când nu mai stau acolo. Apartamentul este dat în chirie momentan, pentru că m-am mutat într-un spațiu mult mai mare și în altă zonă, pentru că mă învârt mai mult în zona în care locuiesc acum și îmi e mult mai ușor, logistic vorbind. Îmi trebuia puțin mai mult spațiu”, a spus Alexia Eram.

Recomandări Ce fac copiii români pe internet. Cristina Lupu, specialistă în mass-media: „Doar 2% dintre elevii din clasele a III-a și a IV-a au spus că n-au cont pe nicio rețea socială” | Interviu

Deși a fost o alegere importantă, influencerița a mărturisit că schimbarea a fost benefică pentru ea, având acum mai mult confort și o locație mai potrivită pentru stilul său de viață. Fanii au apreciat sinceritatea Alexiei și faptul că a făcut o investiție inteligentă, păstrând apartamentul pentru a-l închiria.

Alexia Eram și-a cumpărat singură un apartament de 200.000 de euro

Fiica Andreei Esca este fericită că a reușit să își cumpere casa mult visată și este încântată de cum a fost decorată.

„Sunt foarte mândră că am reuşit să-mi cumpăr un apartament. 3 camere, cochet şi e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă şi un mic ajutor de la părinţi, here I am! Sunt fericită şi recunoscătoare!”, a spus tânăra vedetă.

Alexandre Eram, tatăl ei, a fost cel care a mai ajutat-o cu ideile pentru decorarea apartamentului. Alexia Eram a mers pe nuanțe de roz, alb și gri. „M-a inspirat culoarea roz – evident – pentru că este culoarea mea preferată și am vrut să fie retro-modern. (…) Am colaborat cu un designer de interior, care m-a ajutat cu proiectarea casei. Evident, cu ideile mele și ale lui tata. Am vrut neapărat ca apartamentul meu să aibă un dressing, așa că am transformat al doilea dormitor în dressing: paradisul meu”, a spus fiica Andreei Esca.

Recomandări Bogdan Peșchir și „oastea” lui Călin Georgescu. Victor Micula, Tzancă Uraganu, Oana Zăvoranu, Mădălin Ionescu, plătiți pentru a-l susține pe fostul candidat extremist

Cum își câștigă Alexia Eram banii

„În afară că ești fiica Andreei Esca… cu ce te ocupi?”, a întrebat-o cineva în mediul online. Alexia Eram nu i-a răspuns, însă de la vedetă știm că muncește din greu pentru cariera ei. Și-a cumpărat singură un apartament pentru care ar fi plătit 200.000 de euro, bani obținuți din munca ei, din campanii și promovări de produse, și are propria afacere.

Alexia Eram, una dintre cele mai influente figuri din online-ul românesc și fata celebrei Andreea Esca, și-a lansat propriul brand de haine, numit „Margot”. Aceasta a povestit că ideea pentru brand s-a născut din dorința de a crea o linie de îmbrăcăminte simplă, dar de calitate, care să reflecte stilul său personal.

Urmărește cel mai nou VIDEO Bani și Afaceri BNR tipărește bani pentru pomenile lui Ciolacu. Guvernul se împrumută 50 de miliarde de euro pe an - ANALIZĂ

Urmărește-ne pe Google News