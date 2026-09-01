Anca Pandrea și Iurie Darie au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri de actori din România. Cei doi au fost împreună timp de 27 de ani, iar povestea lor a început după o apropiere care, la început, părea doar una de prietenie. Actrița a povestit, în urmă cu mai mulți ani, cum s-au întâlnit și ce s-a întâmplat în seara în care relația lor s-a transformat într-o poveste de iubire. Anca Pandrea a murit la 80 de ani.

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Anca Pandrea și Iurie Darie s-au cunoscut întâmplător

Anca Pandrea și Iurie Darie au avut o relație care a trecut testul timpului. Cei doi actori au fost împreună aproape trei decenii, până la moartea lui Iurie Darie, în noiembrie 2012. Actrița a povestit, într-un interviu mai vechi, că prima întâlnire cu Iurie Darie a avut loc în perioada în care acesta se afla într-un turneu la Satu Mare. Totuși, relația dintre cei doi nu a început atunci.

Drumurile lor s-au intersectat din nou după ce Anca Pandrea a ajuns la Teatrul de Comedie din București. La început, apropierea dintre ei a fost una prietenească. Între cei doi exista și o diferență de vârstă de 17 ani. La momentul respectiv, Iurie Darie era căsătorit cu Consuela Roșu, mama fiului său, Alexandru „Ducu” Darie.

Momentul în care prietenia s-a transformat în iubire

Povestea de dragoste dintre Anca Pandrea și Iurie Darie a început după o întâlnire care avea să le schimbe viața. Actrița a relatat că, după ce au petrecut o perioadă împreună, a ajuns să își caute cheile.

Nu le mai avea, iar Iurie Darie a găsit o soluție neobișnuită pentru a intra în cameră. A luat o navetă de sticle goale din curte și s-a folosit de ea pentru a ajunge la un geam mic.

Anca Pandrea avea să spună mai târziu că acela a fost momentul în care totul s-a schimbat între ei. „Iura a luat o navetă de sticle goale din curte și a intrat pe un gemuleț mic. Și n-a mai ieșit. Și a rămas iubirea vieții mele”, povestea actrița într-un interviu pentru Life.ro. De atunci, cei doi au rămas împreună și și-au construit viața de cuplu în jurul profesiei, dar și al familiei.

S-au căsătorit în fața altarului

Anca Pandrea și Iurie Darie nu au ajuns niciodată în fața ofițerului stării civile. Cei doi au avut însă parte de o căsătorie religioasă, într-un context mai puțin obișnuit. Actrița a povestit că momentul s-a petrecut la Băilești, unde cei doi merseseră pentru a fi nașii unor prieteni. Ajunși acolo, au aflat că nu puteau cununa un alt cuplu dacă nu erau căsătoriți la rândul lor.

Astfel, preotul a improvizat ceremonia, iar verighetele au fost oferite de cei prezenți. „Preotul ne-a pus pirostriile pe cap, a scos verigheta sa și a pus-o pe degetul lui Iura, iar cumătra mi-a dat-o pe a ei. Așa ne-am căsătorit”, povestea actrița. Pentru cei doi, acel moment a rămas unul important, chiar dacă nu au avut o căsătorie civilă.

Iurie Darie a murit în 2012

Iurie Darie s-a stins din viață pe 9 noiembrie 2012. Moartea actorului a lăsat-o pe Anca Pandrea fără partenerul alături de care își petrecuse 27 de ani.

După dispariția lui, actrița a continuat să vorbească despre Iurie Darie și despre relația lor. În casa sa, fotografiile actorului au ocupat un loc important, iar Anca Pandrea a mărturisit de mai multe ori că sentimentele sale pentru el nu au dispărut odată cu moartea acestuia.

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