Anca Serea a vorbit despre situația financiară a familiei sale, după ce s-a spus că ar avea probleme. „Am cumpărat un apartament”

„Nu vreau să comentez! Așa de prost ne merge că tocmai am cumpărat un apartament la Stejarii, pe care îl amenajez.

Este pentru copii. David face 19 ani în curând, acum în martie, și l-am luat. Fie o să-l închiriez sau dacă el își dorește să se mute, o să îl lăsăm să se mute aici, să vedem”, relatează jurnaliștii publicației click.ro.

Întrebată dacă este în prezent însărcinată cu al șaptelea copil, vedeta a mărturisit.

„Nu, păi nici nu am condiția medicală să mai fac un copil acum, dar dacă o să fie, așteptăm cu mare drag, dar de anul viitor. Momentan nu sunt însărcinată… Da, clar! Dar nu am zis niciodată că exclud asta, doar că am avut niște probleme medicale destul de grave și nu mai am voie acum”, a mai adăugat vedeta.

Citeşte şi:

Spitalul Militar nu neagă infecțiile din analizele bărbatului mort la 49 de ani, dar spune că „Trebuie dovedit că infecția se datorează spitalizării sau actului medical”

Doi părinţi şi-au legat fiica de 15 ani cu lanţul, ca să nu mai fugă de acasă. Au primit pedepse cu suspendare!

Imagini cu o infirmieră care leșină după ce i-a fost administrat vaccinul anti-COVID, rupte din context

PARTENERI - GSP.RO MONSTRUL din Egipt, e Mr. Olympia 2020! Ce premieră istorică a stabilit

PARTENERI - PLAYTECH Lovitura CRUNTĂ primită acum de Diana Șoșoacă. Nu mai are SCĂPARE, totul e clar din acest moment

HOROSCOP Horoscop 22 decembrie 2020. Balanțele ar trebui să evite orice decizie care are legătură cu împrumuturile

Știrileprotv.ro Ce pedeapsă riscă românul găsit vinovat pentru moartea celor 39 de vietnamezi din “camionul morții”

Telekomsport FOTO | Două vedete, în pat cu aceeşi femeie. Fotografiile au căzut dintr-o biblie donată