Cum a ajuns Makri să valoreze doar 247.000 de euro

În urmă cu câțiva ani, agențiile imobiliare de lux prezentau Makri drept locul ideal pentru un resort de cinci stele și vile exclusiviste. Între timp însă, evaluări mai noi au arătat că dezvoltările imobiliare sunt extrem de greu de realizat. O mare parte a insulei este clasificată drept pădure privată și se află într-o zonă naturală protejată.

Din cauza regulilor stricte de mediu din Grecia, proiectele mari au devenit aproape imposibile. Construcțiile de amploare, precum hotelurile sau vilele luxoase, sunt practic interzise și conform regulilor actuale, terenul poate fi folosit mai ales pentru activități agricole ușoare sau pentru recreere simplă. Astfel, Makri a trecut de la imaginea unei investiții de milioane la realitatea unei insule spectaculoase, dar cu restricții serioase.

O insulă mică, dar cu o istorie mare

Chiar dacă nu mai pare paradisul investitorilor, Makri rămâne un loc cu o istorie aparte. Insula face parte din grupul Echinadelor, același arhipelag din care face parte și Oxia, insula cumpărată în trecut de fostul emir al Qatarului. Potrivit mitologiei grecești, Echinadele ar fi fost nimfe transformate în insule de un zeu al râului.

Zona are și o încărcătură istorică importantă. Unii istorici cred că în apele din apropiere ar fi avut loc celebra Bătălie de la Lepanto, din anul 1571.

Insula are mai puțin de un kilometru pătrat

Makri este o insulă foarte mică. Suprafața sa este sub un kilometru pătrat, iar cel mai înalt punct ajunge la 126 de metri. Pe insulă se mai păstrează urmele a doar trei construcții: o mică biserică, o cisternă și o casă.

După mai multe încercări eșuate de vânzare, inclusiv o licitație care a pornit de la 1,5 milioane de euro, autoritățile au decis să reducă drastic prețul, iar noua licitație este programată pentru 13 noiembrie 2026, în speranța că, de această dată, se va găsi un cumpărător.