Potrivit publicației columbiane RTA Noticias, prețurile pentru zboruri și cazare vor crește semnificativ pe măsură ce competiția se apropie, astfel că planificarea din timp poate reduce substanțial costurile călătoriei. De la Monterrey și Guadalajara în Mexic, până la Kansas City în SUA și Toronto în Canada, iată o selecție de destinații accesibile pentru fanii fotbalului.

Monterrey, Mexic: o destinație accesibilă pentru fanii din America Latină

Monterrey este una dintre cele mai economice opțiuni pentru cei care doresc să se bucure de meciurile Cupei Mondiale.

„Orașul oferă o infrastructură modernă, hoteluri accesibile și costuri mai mici pentru transport, comparativ cu marile orașe din SUA”, notează sursa citată.

Cei care aleg Monterrey pot beneficia de:

  • Hoteluri de buget
  • Mâncare locală la prețuri accesibile
  • Atmosferă fotbalistică vibrantă
  • Conexiuni aeriene internaționale la prețuri rezonabile

Monterrey este deosebit de atractiv pentru fanii din America Latină, fiind o locație relativ apropiată geografic.

În acest moment, pe site-urile de profil precum Booking sau Airbnb, prețurile pornesc de la 30 de euro de persoană pe noapte și pot ajunge până la 30.500 de euro pe noapte.

Guadalajara, Mexic: cazare accesibilă și experiențe culturale

Guadalajara, al doilea oraș mexican de pe această listă, este o altă alegere populară pentru cei care vor să economisească. Cu costuri mai mici pentru cazare și mâncare, orașul se evidențiază și prin cultura sa bogată și opțiunile de divertisment nocturn.

Oferta orașului include:

  • Prețuri mai mici la cazare decât în multe orașe din SUA
  • Rețele extinse de transport public
  • Atracții culturale și viață de noapte activă

În plus, Guadalajara poate servi drept bază pentru cei care intenționează să urmărească mai multe meciuri în Mexic.

În acest moment, pe site-urile de profil precum Booking sau Airbnb, prețurile pornesc de la 15 euro de persoană pe noapte și pot ajunge până la 9.010 euro pe noapte.

Kansas City, SUA: o alternativă economică la metropolele americane

Kansas City din Statele Unite reprezintă o variantă mai puțin costisitoare comparativ cu orașe precum New York, Los Angeles sau Miami.

„Este o opțiune ideală pentru fanii care caută o experiență mai accesibilă în SUA”, notează sursa citată.

Ce găsiți în Kansas City:

  • Tarife moderate la hoteluri
  • Trafic mai puțin aglomerat
  • Opțiuni de mâncare mai ieftine
  • Acces facil la mijloacele de transport

În acest moment, pe site-urile de profil precum Booking sau Airbnb, prețurile pornesc de la 69 de euro de persoană pe noapte și pot ajunge până la 3.168 de euro pe noapte.

Toronto, Canada: prețuri competitive pentru cei care rezervă din timp

Deși Canada este cunoscută pentru costuri mai ridicate, Toronto poate fi o opțiune rezonabilă, mai ales pentru cei care își fac rezervările cu câteva luni înainte. Orașul pune la dispoziție o gamă variată de opțiuni de cazare și un sistem de transport public bine pus la punct.

Printre avantajele Toronto se numără:

  • Reduceri la hoteluri pentru rezervări timpurii
  • Posibilitatea de a închiria apartamente
  • Hosteluri prietenoase cu bugetul
  • Transport public eficient

Canada este pregătită să primească un număr mare de fani internaționali, iar Toronto va fi un punct de atracție major.

În acest moment, pe site-urile de profil precum Booking sau Airbnb, prețurile pornesc de la 42 de euro de persoană pe noapte și pot ajunge până la 5.673 de euro pe noapte.

Cum să economisiți bani în timpul Cupei Mondiale 2026

Pentru a reduce costurile călătoriei în timpul acestui eveniment global, luați în considerare următoarele sfaturi:

  • Rezervați zborurile și cazarea cu câteva luni înainte
  • Evitați zonele centrale scumpe
  • Folosiți transportul public
  • Călătoriți între orașele gazdă cu companii aeriene low-cost
  • Alegeți cazări cu posibilitatea de anulare gratuită

De asemenea, multe orașe mai puțin aglomerate pot fi o alternativă viabilă, cu prețuri mai mici și o experiență mai relaxantă.

Sfaturi de siguranță pentru turiștii internaționali

Pentru un eveniment de o asemenea anvergură, siguranța personală trebuie să fie o prioritate. Câteva recomandări utile includ:

  • Folosirea metodelor de plată securizate
  • Evitarea vânzătorilor neoficiali de bilete
  • Păstrarea în siguranță a pașaportului și a documentelor
  • Achiziționarea unei asigurări de călătorie
  • Activarea internetului mobil internațional înainte de plecare
  • Utilizarea aplicațiilor locale pentru transport

Specialiștii subliniază importanța folosirii serviciilor turistice și de transport oficiale.

Tehnologia, un aliat de nădejde pentru călători

În era digitală, aplicațiile și tehnologia sunt instrumente indispensabile pentru turiști. Printre cele mai utile instrumente pentru fanii Cupei Mondiale se numără:

  • Serviciile eSIM pentru internet mobil
  • Aplicațiile de traducere
  • Platformele bancare digitale
  • Aplicațiile de planificare a călătoriilor
  • Aplicațiile de navigare și transport

De asemenea, asistenții de călătorie alimentați de inteligența artificială vor fi foarte căutați pentru a compara prețuri și a organiza itinerarii personalizate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Surpriză uriașă, doamnelor și domnilor! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu, și ce s-a aflat despre ea
Viva.ro
Surpriză uriașă, doamnelor și domnilor! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu, și ce s-a aflat despre ea
E greu de recunoscut! Cât s-a schimbat Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, după relația avută cu controversatul politician. „Ce mare diferență!”
Unica.ro
E greu de recunoscut! Cât s-a schimbat Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, după relația avută cu controversatul politician. „Ce mare diferență!”
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
GSP.RO
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
„Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00 mă suna și îmi spunea: „Tete, urcă în avion, că...
GSP.RO
„Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00 mă suna și îmi spunea: „Tete, urcă în avion, că...
Parteneri
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
FOTO: Spectacol total la Cannes! Actrița celebră din Turcia care a ales o rochie creată de o româncă. Toți au întors capul!
Tvmania.ro
FOTO: Spectacol total la Cannes! Actrița celebră din Turcia care a ales o rochie creată de o româncă. Toți au întors capul!

Alte știri

Decizia luată de Parchetul General după ce i-a audiat pe cei doi procurori de la Constanța, acuzați de corupție
Știri România 09:04
Decizia luată de Parchetul General după ce i-a audiat pe cei doi procurori de la Constanța, acuzați de corupție
Ce averi au procurorii din Constanța reținuți de Parchetul General în dosarul de corupție: case, terenuri, BMW-uri și donații de zeci de mii de euro
Știri România 09:00
Ce averi au procurorii din Constanța reținuți de Parchetul General în dosarul de corupție: case, terenuri, BMW-uri și donații de zeci de mii de euro
Parteneri
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Adevarul.ro
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Testamentul lui Gigi Becali: „Nu las echipa FCSB moștenire! Când am îmbătrânit, o vând și dau banii la fete!”
Fanatik.ro
Testamentul lui Gigi Becali: „Nu las echipa FCSB moștenire! Când am îmbătrânit, o vând și dau banii la fete!”
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Rux recunoaște că în adolescență era obsedată de siluetă: „Mă vedeam model Victoria’s Secret”
Exclusiv
Stiri Mondene 08:00
Rux recunoaște că în adolescență era obsedată de siluetă: „Mă vedeam model Victoria’s Secret”
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me” au dus România în finala de la Viena
Stiri Mondene 00:35
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me” au dus România în finala de la Viena
Parteneri
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
TVMania.ro
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate
ObservatorNews.ro
ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Parteneri
Au coborât din tribune și s-au dus direct la Cristi Chivu, după finala Cupei Italiei
GSP.ro
Au coborât din tribune și s-au dus direct la Cristi Chivu, după finala Cupei Italiei
Nuntă de lux la FCSB! Fotbalistul de națională se căsătorește după cererea spectaculoasă din Zanzibar » Unde va avea loc cununia civilă
GSP.ro
Nuntă de lux la FCSB! Fotbalistul de națională se căsătorește după cererea spectaculoasă din Zanzibar » Unde va avea loc cununia civilă
Parteneri
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Mediafax.ro
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Wowbiz.ro
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Miliardarii crescuți de mame singure: povești de viață care au dus la averi uriașe
Mediafax.ro
Miliardarii crescuți de mame singure: povești de viață care au dus la averi uriașe
Bunicul adolescentei de 16 ani rupe tăcerea! Cum a ajuns împreună cu prietenul care a încercat s-o salveze la un pas de înec: „Trebuia să fie la școală”
KanalD.ro
Bunicul adolescentei de 16 ani rupe tăcerea! Cum a ajuns împreună cu prietenul care a încercat s-o salveze la un pas de înec: „Trebuia să fie la școală”

Politic

Un lider din conducerea PNL a ieșit din umbră și l-a taxat pe Nicușor Dan pentru lipsa de fermitate
Politică 08:24
Un lider din conducerea PNL a ieșit din umbră și l-a taxat pe Nicușor Dan pentru lipsa de fermitate
Ce a răspuns ministrul Apărării când a fost întrebat cine a negociat banii pentru Programul SAFE: „Nu îi știu pe reprezentanții tuturor ministerelor”
Politică 14 mai
Ce a răspuns ministrul Apărării când a fost întrebat cine a negociat banii pentru Programul SAFE: „Nu îi știu pe reprezentanții tuturor ministerelor”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Haos în SuperLiga înainte de ultima etapă din play-out! Lupta pentru evitarea retrogradării, aruncată în aer de probleme juridice și financiare
Fanatik.ro
Haos în SuperLiga înainte de ultima etapă din play-out! Lupta pentru evitarea retrogradării, aruncată în aer de probleme juridice și financiare
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?