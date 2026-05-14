Potrivit publicației columbiane RTA Noticias, prețurile pentru zboruri și cazare vor crește semnificativ pe măsură ce competiția se apropie, astfel că planificarea din timp poate reduce substanțial costurile călătoriei. De la Monterrey și Guadalajara în Mexic, până la Kansas City în SUA și Toronto în Canada, iată o selecție de destinații accesibile pentru fanii fotbalului.

Monterrey, Mexic: o destinație accesibilă pentru fanii din America Latină

Monterrey este una dintre cele mai economice opțiuni pentru cei care doresc să se bucure de meciurile Cupei Mondiale.

„Orașul oferă o infrastructură modernă, hoteluri accesibile și costuri mai mici pentru transport, comparativ cu marile orașe din SUA”, notează sursa citată.

Cei care aleg Monterrey pot beneficia de:

Hoteluri de buget

Mâncare locală la prețuri accesibile

Atmosferă fotbalistică vibrantă

Conexiuni aeriene internaționale la prețuri rezonabile

Monterrey este deosebit de atractiv pentru fanii din America Latină, fiind o locație relativ apropiată geografic.

În acest moment, pe site-urile de profil precum Booking sau Airbnb, prețurile pornesc de la 30 de euro de persoană pe noapte și pot ajunge până la 30.500 de euro pe noapte.

Guadalajara, Mexic: cazare accesibilă și experiențe culturale

Guadalajara, al doilea oraș mexican de pe această listă, este o altă alegere populară pentru cei care vor să economisească. Cu costuri mai mici pentru cazare și mâncare, orașul se evidențiază și prin cultura sa bogată și opțiunile de divertisment nocturn.

Oferta orașului include:

Prețuri mai mici la cazare decât în multe orașe din SUA

Rețele extinse de transport public

Atracții culturale și viață de noapte activă

În plus, Guadalajara poate servi drept bază pentru cei care intenționează să urmărească mai multe meciuri în Mexic.

În acest moment, pe site-urile de profil precum Booking sau Airbnb, prețurile pornesc de la 15 euro de persoană pe noapte și pot ajunge până la 9.010 euro pe noapte.

Kansas City, SUA: o alternativă economică la metropolele americane

Kansas City din Statele Unite reprezintă o variantă mai puțin costisitoare comparativ cu orașe precum New York, Los Angeles sau Miami.

„Este o opțiune ideală pentru fanii care caută o experiență mai accesibilă în SUA”, notează sursa citată.

Ce găsiți în Kansas City:

Tarife moderate la hoteluri

Trafic mai puțin aglomerat

Opțiuni de mâncare mai ieftine

Acces facil la mijloacele de transport

În acest moment, pe site-urile de profil precum Booking sau Airbnb, prețurile pornesc de la 69 de euro de persoană pe noapte și pot ajunge până la 3.168 de euro pe noapte.

Toronto, Canada: prețuri competitive pentru cei care rezervă din timp

Deși Canada este cunoscută pentru costuri mai ridicate, Toronto poate fi o opțiune rezonabilă, mai ales pentru cei care își fac rezervările cu câteva luni înainte. Orașul pune la dispoziție o gamă variată de opțiuni de cazare și un sistem de transport public bine pus la punct.

Printre avantajele Toronto se numără:

Reduceri la hoteluri pentru rezervări timpurii

Posibilitatea de a închiria apartamente

Hosteluri prietenoase cu bugetul

Transport public eficient

Canada este pregătită să primească un număr mare de fani internaționali, iar Toronto va fi un punct de atracție major.

În acest moment, pe site-urile de profil precum Booking sau Airbnb, prețurile pornesc de la 42 de euro de persoană pe noapte și pot ajunge până la 5.673 de euro pe noapte.

Cum să economisiți bani în timpul Cupei Mondiale 2026

Pentru a reduce costurile călătoriei în timpul acestui eveniment global, luați în considerare următoarele sfaturi:

Rezervați zborurile și cazarea cu câteva luni înainte

Evitați zonele centrale scumpe

Folosiți transportul public

Călătoriți între orașele gazdă cu companii aeriene low-cost

Alegeți cazări cu posibilitatea de anulare gratuită

De asemenea, multe orașe mai puțin aglomerate pot fi o alternativă viabilă, cu prețuri mai mici și o experiență mai relaxantă.

Sfaturi de siguranță pentru turiștii internaționali

Pentru un eveniment de o asemenea anvergură, siguranța personală trebuie să fie o prioritate. Câteva recomandări utile includ:

Folosirea metodelor de plată securizate

Evitarea vânzătorilor neoficiali de bilete

Păstrarea în siguranță a pașaportului și a documentelor

Achiziționarea unei asigurări de călătorie

Activarea internetului mobil internațional înainte de plecare

Utilizarea aplicațiilor locale pentru transport

Specialiștii subliniază importanța folosirii serviciilor turistice și de transport oficiale.

Tehnologia, un aliat de nădejde pentru călători

În era digitală, aplicațiile și tehnologia sunt instrumente indispensabile pentru turiști. Printre cele mai utile instrumente pentru fanii Cupei Mondiale se numără:

Serviciile eSIM pentru internet mobil

Aplicațiile de traducere

Platformele bancare digitale

Aplicațiile de planificare a călătoriilor

Aplicațiile de navigare și transport

De asemenea, asistenții de călătorie alimentați de inteligența artificială vor fi foarte căutați pentru a compara prețuri și a organiza itinerarii personalizate.