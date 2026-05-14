Tribunalul din Germania a decis că ambalajele Milka au fost înșelătoare

Un nou scandal legat de produsele Milka provoacă reacții puternice în Germania, după ce Tribunalul Regional Bremen a decis că gigantul alimentar american Mondelez International a indus în eroare consumatorii prin reducerea cantității de ciocolată fără modificări vizibile ale ambalajului.

Instanța germană a hotărât că reducerea greutății tabletelor Milka de la 100 de grame la 90 de grame, fără o informare clară pe ambalaj, a încălcat drepturile consumatorilor. Decizia vine după un proces intentat de Centrul pentru Consumatori din Hamburg.

Potrivit instanței, ambalajul creează așteptări vizuale care nu mai corespund greutății reale a produsului cu care consumatorii sunt familiarizați de ani.

De ce este acuzată Milka de „shrinkflation”

Fenomenul prin care produsele devin mai mici, dar prețurile rămân la fel sau cresc, este cunoscut sub numele de „shrinkflation”.

În cazul Milka, compania a redus cantitatea de ciocolată la începutul anului 2025, în timp ce ambalajul a rămas aproape identic.

Potrivit organizațiilor pentru protecția consumatorilor, tableta de ciocolată a devenit „imperceptibil cu aproximativ un milimetru mai subțire”, iar mulți clienți nu au observat diferența.

În același timp, prețul a crescut de la 1,49 de euro la 1,99 de euro, ceea ce reprezintă o majorare de aproape 48% a prețului raportat la cantitate.

Instanța: Consumatorii trebuiau avertizați clar

Judecătorii au decis că producătorul trebuia să afișeze vizibil pe ambalaj faptul că produsul conține mai puțină ciocolată.

„Pentru a evita orice posibilitate de inducere în eroare a consumatorilor, ar fi fost necesară o notificare pe ambalaj”, a explicat președintele tribunalului, Claas Schmedes.

Instanța a precizat că această informare trebuia menținută timp de cel puțin patru luni după schimbarea cantității, astfel încât consumatorii să poată observa modificarea.

În timpul procesului, judecătorul Claas Schmedes a declarat: „Acesta este un ambalaj relativ înșelător. Consumatorul nu va observa nicio diferență.”

Totodată, instanța a subliniat că informațiile privind greutatea produsului erau greu de observat pe rafturile magazinelor.

„Informațiile trebuie să fie clare, ușor de înțeles și ușor de observat”.

Mondelez reacționează după verdictul privind Milka

Compania Mondelez a transmis că analizează decizia instanței și nu exclude posibilitatea unui apel.

„Luăm act şi tratăm cu seriozitate decizia instanţei de astăzi şi analizăm acum în detaliu motivarea acesteia”, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al Mondelez.

Producătorul susține că reducerea cantității a fost necesară pentru a menține standardele de calitate într-un context economic dificil.

Compania a explicat că piața globală a devenit „mai complexă şi mai instabilă ca niciodată”, în special din cauza exploziei prețurilor la cacao.

Creșterea prețului la cacao afectează întreaga industrie a ciocolatei

Prețurile la cacao au crescut spectaculos în ultimii ani. Potrivit Asociației Industriei Alimentare Germane, prețul unei tone de cacao a urcat în 2024 de la aproximativ 2.000 de euro la peste 10.000 de euro.

Katharina Koßdorff, director general al organizației, a declarat: „Prețurile la cacao care au depășit 10.000 de euro pe tonă au fost cele mai mari din istoria recordurilor de prețuri”.

Creșterile de costuri au afectat puternic producătorii de ciocolată, iar consumatorii s-au orientat tot mai des către mărcile proprii ale supermarketurilor și discounterilor.

Și Ritter Sport este criticat pentru reducerea cantității

Controverse similare au apărut și în jurul Ritter Sport. Compania a lansat în 2026 trei noi sortimente premium care conțin doar 75 de grame de ciocolată, comparativ cu cele 100 de grame din produsele anterioare.

Prețul însă a rămas același: 2,29 de euro.

Centrul pentru Consumatori din Hamburg susține că există „dovezi solide” de shrinkflation și în cazul Ritter Sport, iar numeroși consumatori și-au exprimat nemulțumirea pe rețelele sociale.

Compania susține însă că noile produse fac parte dintr-o gamă complet diferită și că utilizatorii preferă tablete mai subțiri, cu un conținut ridicat de cacao.

Decizia instanței ar putea influența și alte branduri

Deși verdictul împotriva Mondelez nu produce efecte imediate, pentru că perioada de patru luni prevăzută de instanță a trecut deja, hotărârea este considerată importantă pentru cazurile viitoare.

Organizațiile pentru protecția consumatorilor consideră că decizia întărește drepturile cumpărătorilor și poate obliga marile companii să fie mai transparente atunci când reduc cantitatea produselor.

Centrul pentru Consumatori din Hamburg susține că are deja o listă cu peste 1.000 de exemple de ambalaje considerate înșelătoare în industria alimentară.