Colaborarea Uber și Expedia pentru rezervări hoteliere

„Uber devine o aplicație pentru orice nevoie, ajutând oamenii să se deplaseze, să primească lucrurile de care au nevoie și, acum, să călătorească, toate într-un singur loc”, a declarat Dara Khosrowshahi, CEO Uber.

„Trăim cu toții o perioadă de supraîncărcare cognitivă: prea multe aplicații, prea multe decizii, prea mult zgomot. La finalul zilei, rolul nostru este să îi ajutăm pe oameni să își recâștige timpul, petrecând mai puțin timp cu gestionarea logisticii vieții de zi cu zi și mai mult timp trăind cu adevărat”, a mai adăugat Khosrowshahi.

O noutate majoră este parteneriatul cu Expedia Group, care le permite utilizatorilor să rezerve hoteluri direct din aplicația Uber. Aceasta va include peste 700.000 de proprietăți în întreaga lume, iar membrii Uber One vor beneficia de reduceri și credite înapoi pentru rezervările efectuate. De asemenea, locuințele de vacanță oferite de Vrbo, o divizie a Expedia, vor fi disponibile mai târziu în acest an.

Din iunie, cursele Uber vor fi integrate în aplicația Expedia, iar utilizatorii vor primi notificări pentru rezervarea transportului spre și dinspre hoteluri, cu reduceri speciale.

Travel Mode – un ghid personal de călătorie

Uber lansează funcționalitatea Travel Mode, un serviciu care oferă utilizatorilor recomandări personalizate despre atracții locale, restaurante și alte servicii.

Prin intermediul aplicației, utilizatorii pot face rezervări la restaurante prin OpenTable și pot comanda mâncare livrată direct la hotel, transformând aplicația într-un veritabil concierge de călătorie.

De asemenea, pentru cei care călătoresc frecvent, abonamentul Uber One este acum accesibil internațional. Membrii pot acumula credite Uber One pentru curse și livrări oriunde în lume și le pot folosi la întoarcerea acasă. În plus, aceștia beneficiază de livrare gratuită și alte avantaje exclusive.

Funcționalități suplimentare: Shop for Me și Eats for the Way

Printre alte noutăți, Uber introduce funcționalitatea Shop for Me, care permite utilizatorilor să comande produse din orice magazin, chiar dacă acesta nu este listat în aplicație. Aceasta vine ca o soluție pentru momentele în care este nevoie de multitasking eficient.

De asemenea, pasagerii care aleg Uber Black sau Uber Black SUV în orașele selectate pot adăuga opțiunea Eats for the Way, prin care șoferul va aduce o băutură sau o gustare alese din Uber Eats odată cu cursa rezervată.

Rezervări vocale și bara de căutare universală

Uber a integrat o funcționalitate de rezervare vocală bazată pe inteligență artificială. Acest asistent conversațional ajută utilizatorii să aleagă rapid cea mai potrivită opțiune pentru călătoriile lor. În plus, bara de căutare „Încotro?” a fost reproiectată pentru a oferi sugestii integrate pentru curse, mâncare și produse, simplificând astfel utilizarea aplicației.

Noile funcționalități vor fi disponibile la nivel global în lunile următoare, consolidând poziția Uber ca o aplicație esențială pentru nevoile de zi cu zi, de la transport și livrări, până la organizarea vacanțelor și cumpărături rapide.