Etapele proiectului

Conform Primăriei Capitalei, implementarea se va desfășura în mai multe faze. Prima etapă, de 14 luni, vizează modernizarea a 92 de intersecții și treceri de pietoni.

Vor fi montate 305 camere video, 1.500 de senzori și întreaga tehnologie necesară pentru punerea în funcțiune a sistemului.

A doua etapă, de 8 luni, presupune amenajarea centrului de comandă. Acesta va fi amplasat la parterul clădirii Centrului Integrat Municipal pentru Situații de Urgență București.

După finalizarea primelor două faze, proiectul va continua cu modernizarea a încă 185 de intersecții, urmate, în ultima etapă, de restul de 270 de intersecții și treceri de pietoni.

Cum vor funcționa semafoarele inteligente

La baza acestui proiect stă un sistem complex de Inteligență Artificială (AI) capabil să ia decizii autonome.

Infrastructura va fi alcătuită din senzori magnetometrici instalați direct în asfalt și pe stâlpi, camere video cu funcții de ultimă generație, automate de dirijare a circulației, dar și butoane și dispozitive acustice destinate pietonilor.

Sistemul AI va analiza valorile de trafic în timp real și va ajusta automat timpii de semaforizare pentru a sincroniza intersecțiile în funcție de numărul de mașini.

Principalele beneficii pentru oraș

Autoritățile subliniază că acest sistem va transforma semnificativ mobilitatea urbană prin trei direcții majore:

Prioritizarea transportului public: Sistemul va detecta și va facilita trecerea autobuzelor și troleibuzelor, ajutându-le să ajungă în stații conform programului stabilit. Fluidizarea traficului: Sincronizarea inteligentă va reduce blocajele și timpii de așteptare pentru toți șoferii. Reducerea poluării: Un trafic mai fluent și mai puține mașini care staționează la semafor vor contribui la scăderea emisiilor de noxe din oraș.