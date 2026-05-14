Eurovision este o competiție muzicală internațională organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în anul 1956, la Lugano, în Elveția.

La ediția din acest an participă 35 de țări, România fiind una dintre cele trei reveniri importante în competiție, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

A doua semifinală Eurovision Song Contest 2026 se vede pe TVR 1

La fel ca și prima semifinală, care a avut loc pe 12 mai 2026, cea de-a doua semifinală a Eurovision Song Contest 2026, care are loc pe 14 mai și în care urcă pe scenă și România, va fi transmisă în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1, de la ora 22.00.

În plus, concursul poate fi urmărit online pe platforma oficială Eurovision, dar și pe servicii de streaming precum YouTube, unde show-urile sunt difuzate live la nivel global.

Finala Eurovision 2026 are loc pe 16 mai și reunește 26 de țări. Dintre acestea, 20 provin din semifinale, iar alte 6 sunt calificate direct. Este vorba despre țara gazdă și așa-numitul grup „Big Five”: Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie, care contribuie financiar major la organizarea concursului.

La fel ca și semifinalele, și finala Eurovision Song Contest 2026 se vede tot pe TVR 1, pe 16 mai, de la ora 22.00.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe.

După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scenă muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesa „Choke Me”, cu care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior.

Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.