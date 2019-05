Anca Serea nu mai are loc în casă, înainte de nașterea celui de-al șaselea copil! Ce modificări trebuie să facă repede

Libertatea: Nici o sarcină nu seamănă cu alta. Cum e cea de-a șasea?

Anca Serea: Sunt bine, acum chiar foarte bine, plină de energie, cu multe proiecte, cu puțin mai multă grijă, pentru că mai vine un copilaș.

– Cum a reacționat Adi când i-ai dat vestea?

– Noi ne așteptam. Am fost foarte fericiți amândoi, e ca și cum aștepți trenul în gară și trenul vine, adică știi că te duci, cumperi un bilet, faci niște pași ca să ajungi acolo în gară. Ne-am bucurat. Mai emoționați am fost când am aflat că va fi fetiță, pentru că nu ne așteptam să fie chiar așa: băiat, fată, băiat, fată, băiat, fată. A fost noroc!

– Când ați conceput bebelușul?

– La începutul lunii noiembrie, eram în București, dacă nu mă înșel. Am serbat atunci 3 ani de căsnicie.

– În tinerețe, visul tău era să ai mulți copii. Câți îți doreai la momentul respectiv?

– Îmi doream cel puțin 2, 3. Întotdeauna mi-au plăcut copiii.

– Cu visul de a deveni educatoare cum rămâne?

– Cumva, sunt acum educatoare când am timp și copiii mei acceptă să fiu educatoarea lor. Niciodată să nu spui niciodată! Dacă timpul o să-mi permită – îmi place oricum să fiu un om instruit, să învăț tot timpul lucruri noi -, mi-ar plăcea să fac o meserie din asta, de a fi educatoare sau implicată în anumite proiecte în care să fie vorba despre mai mulți copii, nu doar ai mei.

Nu exclude încă un copil. Ar fi al șaptelea!

– Dintre cele 6 sarcini, a fost vreuna mai complicată?

– Asta a fost foarte complicată, mi-a fost foarte rău în primele 3 luni. Am avut probleme cu tensiunea foarte mică, oscilantă, și pe fondul anemiei. Acum sunt OK. Și prima sarcină pot să zic că a fost, având în vedere că a fost prima și copilul a fost foarte mare și eu nu eram pregătită fizic, dar merită toate eforturile.

– Vă opriți la 6 copii?

– Nu știu, e o întrebare-capcană. Habar nu am. Am spus deja că mă opresc la 5, tot timpul am zis că nu o să mai fie, dar…

– Loc mai aveți în casă?

– Nu, dar nu am avut nici cu 4 copii, darămite acum! Dressingul pe care îl avem îl transformăm în cameră de copii, vor sta acolo fetițele. Asta e. Nu mă mai poticnesc în chestiile astea, care sunt detalii. Îmi doresc foarte mult să fie sănătoasă și restul facem. Nu mai e important unde doarme, cu ce se îmbracă, important este să fie sănătoasă și să fie un copil bun.

– Va purta tot un nume biblic?

– Da, a rămas Leeah. Sarah și-a dorit foarte mult numele, a fost opțiunea ei și ne-a plăcut tuturor. Probabil că va purta și un alt nume de sfânt, ne gândim.

Foto: Dumitru Angelescu, Dan Borzan

