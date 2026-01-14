Laura Cosoi se află în Thailanda alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și de cele patru fetițe ale lor. Actrița este însărcinată și cu cel de-al cincilea copil, iar vacanța are loc într-o perioadă specială din viața familiei.

Întâlnire inedită în Thailanda

De cealaltă parte, Anca Țurcașiu călătorește împreună cu iubitul său, bucurându-se de timpul petrecut departe de România. Fotografia publicată de Anca Țurcașiu le surprinde pe cele două pe plajă, într-un cadru natural, cu nisip fin și arbori tropicali în fundal. Laura Cosoi poartă o rochie lungă, vaporoasă, cu motive tradiționale, în timp ce Anca Țurcașiu apare într-un costum de baie animal print, accesorizat cu o pălărie de soare. Ambele zâmbesc și se îmbrățișează, imaginea transmițând apropiere, relaxare și bucuria revederii. Atmosfera este una caldă, de vacanță, completată de decorul exotic și de lumina blândă a apusului.

Alături de imagine, Anca Țurcașiu a transmis și un mesaj emoționant despre legătura dintre ele, mesaj pe care l-a făcut public pe rețelele de socializare: „Da, ne leagă o prietenie atât de trainică și de frumoasă, de douăzeci și ceva de ani, încă din vremea când filmam la La Bloc.

Laura Cosoi este unul dintre cei mai dragi oameni pe care i-am cunoscut în această viață. Drept dovadă, am făcut tot posibilul să ne întâlnim și aici, la mii de kilometri distanță de casă. Am petrecut o zi minunată împreună, cu sute de povești care nu se mai terminau, printre râsete zglobii de copii și valuri de mare. Despre asta este bucuria vieții: despre timp petrecut împreună cu oameni buni și dragi.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Laura Cosoi, dezvăluiri despre a cincea sarcină

Laura Cosoi trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și a ales un moment cu totul special pentru a împărtăși vestea cea mare. De ziua ei de naștere, vedeta a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară, bucuria fiind cu atât mai mare cu cât se află într-o vacanță de vis, în Thailanda, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și de cele patru fetițe ale lor.

Laura Cosoi a mărturisit că atât ea, cât și soțul ei și-au dorit să devină din nou părinți și se simt extrem de recunoscători pentru această nouă binecuvântare. Deși nu au aflat încă sexul bebelușului, vedeta spune că acest detaliu nu este important pentru ei, singura dorință fiind ca micuțul să vină sănătos pe lume.

„Ne-am dorit, nu a fost o întâmplare, mi se pare că Dumnezeu ne iubește foarte mult și simțim asta. A fost o surpriză minunată pentru fete, care chiar au fost emoționate când au aflat și evident că noi adulții mai vorbeam între noi ca scenarii cu familia. Pentru fete, a fost cea mai mare surpriză și m-am bucurat că am reușit să le fac așa o amintire frumoasă”, a declarat Laura Cosoi, la Știrile Antena Stars.

Fericirea a fost împărtășită și cu prietenii apropiați. Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au sărbătorit vestea alături de Adela Popescu și Radu Vâlcan, care se află și ei în vacanță, în aceeași perioadă, alături de cei trei copii ai lor. Întâlnirea a fost una plină de emoție, zâmbete și momente memorabile, surprinse și împărtășite cu fanii pe rețelele de socializare.