Anda a postat pe contul de socializare imagini în care apare alături de noul iubit. Mai mult, aceasta i-a declarat iubirea public.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

După ce a scris că se simte binecuvântată, Anda a mai postat un mesaj pentru bărbatul din viața ei. „Te iubesc”, a scris ea în dreptul imaginilor.

Cel care a făcut primele declarații despre despărțire a fost Sorin Niculescu, soțul Andei Adam, la sfârșitul lunii iunie. La scurt timp, Anda s-a pozat în brațele actualului iubit.

„Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului.

Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi?

Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui!”, a declarat Sorin Niculescu la Antena Stars, conform spynews.ro.



Citeşte şi:

Moartea doamnei și a domnului Tănăsescu. Cum a devenit criminal un bărbat la 84 de ani

Formula găsită de regizorul Ari Folman la Cannes pentru copiii care nu citesc – animație despre Anne Frank

Bucharest Pride şi Marşul Normalităţii au loc astăzi, în București

PARTENERI - GSP.RO Gest incredibil făcut de Becali la botezul nepoatei lui chiar în timpul evenimentului. Acum s-a aflat

Playtech.ro BOMBĂ! Anamaria Prodan, INFIDELĂ în mariajul cu Reghecampf? Cine sunt cei 3 bărbați cu greutate cu care ar fi avut idile

Observatornews.ro Reacţia tatălui gemenilor din Ploieşti după ce a aflat că cei mici au căzut pe geam şi au murit

HOROSCOP Horoscop 14 august 2021. Peștii își limitează frazele și gesturile pentru a le permite celorlalți să se desfășoare

Știrileprotv.ro Analiză: Ascensiunea talibanilor în Afganistan. Cum au reușit insurgenții să cucerească rând pe rând marile orașe

Telekomsport INCENDIAR! O mare vedetă, dezvăluiri despre Mădălina Ghenea: ”Nimeni n-a reuşit asta”

PUBLICITATE Fashion 2021 : Ofertele pe care TREBUIE sa le vezi înainte de vacanta!