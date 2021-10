În vârstă de 41 de ani, Anda Adam a recunoscut că nu s-a lăsat ușor cucerită, logodnicul a insistat pentru a avea o relație. Artista se bucură că bărbatul a procedat așa, căci îl consideră sufletul ei pereche.

„Actualul meu logodnic este un bărbat foarte atrăgător. Este exact genul de bărbat care îmi place mie, care are stil, arată bine, dar mai important este că are caracterul pe are mi l-am dorit la un bărbat. Este foarte atent cu mine, mereu mă protejează, are grijă de mine. Mă respectă și mă completează și împlinește în a fi un tot. Acum chiar mă simt completă, aș putea spune. Cred că este jumătatea mea. Am fost cucerită ușor, ușor, pas cu pas, a fost foarte insistent pentru că și-a dorit foarte mult să mă cucerească; a știut de la bun început că nu va fi un drum ușor către calea inimii mele.

Mă bucur că nu a abandonat repede subiectul și că a insistat pentru că altfel nu ar fi ajuns aici unde suntem acum”, a declarat Anda Adam.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Când a venit vorba despre căsătorie, Anda Adam nu s-a ferit să ofere un răspuns. „Cred în instituția căsătoriei în continuare. Voi da de veste când se va întâmpla ceva semnificativ”, a mai spus Anda pentru Fanatik.

Anda Adam, cerută în căsătorie cu un inel prețios

Anda Adam a fost cerută în căsătorie de iubit. Ziua iubitului ei este pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților, astfel că aceștia și-au petrecut ziua împreună.

„Voiam să arăt că am un inel foarte drăguț. Voiam să spun că iubitul meu misterios este născut de Valentines Day, de unde și vin. Povestea este că el m-a invitat anul acesta, a ales să își serbeze ziua doar cu mine. Am primit un trandafir și un inel de logodnă. El este francez, deci pot doar să spun Voila! Inelul ăla pe bune l-am lăsat acasă, că e prea scump și mi-a fost frică să-l iau la filmări. Este în seif!”, a declarat Anda Adam la Kanal D.

Noul iubit al Andei Adam a mai fost căsătorit

De puțină vreme, Anda Adam trăiește o nouă poveste de dragoste cu un bărbat misterios. Artista a surprins când s-a afișat cu actualul partener de viață, pentru că toată lumea știa că este căsătorită cu Sorin Nicolescu, bărbatul cu care are și o fetiță.

Până acum, despre iubitul Andei Adam nu se știau prea multe detalii. Partenerul de viață al vedetei se numește Yosif Eudor Mohaci și a mai fost căsătorit. Bărbatul a divorțat de Ioana, iar împreună au o fetiță în vârstă de 5 ani, potrivit Click!. Iubitul vedetei a locuit mult timp în Elveția și Franța, iar în România deține mai multe afaceri.

Citeşte şi:

Viața unei tinere din Brașov care a depășit-o pe Instagram pe vedeta americană Kylie Jenner. „Nu fac performanță la aproape nimic. Stau pe social media 12/24”

Ce se va întâmpla cu Victor Slav, după ce Ilinca Vandici a revenit la „Bravo, ai stil! Celebrities”. „Voi ține cont de mai multe aspecte”

Anamaria Prodan, decizie radicală după ce a anunțat divorțul de soț. „A fost momentul în care am hotărât să-mi iau copiii și să mergem mai departe”

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV „Aveam mentalitate de român infect!! Bani, mașini, femei” 😮 - Mărturie ȘOCANTĂ a unui mare talent al fotbalului românesc

Playtech.ro BOMBĂ! Valeriu Gheorghiţă, anunţul care aduce o mare schimbare în România! Vestea uriașă din ultimele ore

Observatornews.ro Un fost chirurg a mărturisit că și-a ucis soția și a aruncat-o din avion, deasupra Atlanticului, după decenii în care și-a menținut nevinovăția, în SUA

HOROSCOP Horoscop 25 octombrie 2021. Scorpionii au parte de susținere și de încurajări, dar realitatea este diferită de ceea ce aud

Știrileprotv.ro Testare Covid-19 la fiecare scară de bloc. Propunere de ULTIMĂ ORĂ

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt