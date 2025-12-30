Pe contul său de socializare, Andra a scris: „Cadoul meu de Crăciun anul acesta este că Enrique Iglesias și-a dorit să mai facem încă o piesă împreună!

Cum sună noua piesă a lui Enrique Iglesias cu Andra

Mulțumesc din suflet și lui Descemer Bueno pentru prietenie și pentru magia pusă în muzică. N-am avut timp să vă povestesc despre asta până acum, fiind ocupată cu turneul de colinde, dar iată… cadoul meu de Crăciun vreau să-l împart cu voi. Piesa este deja pe Spotify și sper să vă ajungă la suflet, așa cum a ajuns și la mine”.

Potrivit declarațiilor Andrei, noul single a venit din dorința comună a lui Enrique Iglesias și a fost creat cu ajutorul prietenului lor muzical, Descemer Bueno.

Artista a mărturisit că inițial nu a avut timp să le povestească fanilor din cauza agendei încărcate cu turneul de colinde, dar acum este pregătită să împartă această realizare cu toți cei care o susțin.

Prima lor melodie împreună

Nu este prima oară când Andra și Enrique Iglesias colaborează. În 2018, cei doi artiști au lansat împreună piesa „Nos Fuimos Lejos”, alături de Descemer Bueno și El Micha, care a avut un impact semnificativ în rândul fanilor din România și nu numai.

La scurt timp după lansare, melodia a ajuns rapid pe primul loc în trending și a strâns milioane de vizualizări pe canalul de YouTube al lui Enrique Iglesias, marcând astfel un real succes internațional pentru Andra.

Această colaborare a reprezentat un moment important în cariera Andrei, consolidând-o ca pe un artist român care poate concura la nivel global și care poate face față pe scena muzicală internațională alături de nume sonore din lumea pop și latino.