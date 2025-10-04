Andra, adevărul despre derapajul care a împărțit fanii în două tabere: „Cred că am comis-o”

Andra Măruță a povestit, cu sinceritate și umor, un episod neașteptat care a avut loc la unul dintre concertele sale, atunci când un fan a confundat-o cu Delia. Invitată în podcastul Teo Trandafir, artista a rememorat momentul care a stârnit atât râsete, cât și controverse pe internet.

După încheierea unui concert, Andra a avut parte de o situație mai puțin plăcută, când un spectator a strigat-o pe numele altei cântărețe. „După ce am cântat, am stat la sesiunea de poze cu toți oamenii… evident că nu pot să fac poze cu toată lumea, fac și eu acolo 10-15-20 de minute, cât îmi oferă timpul și spațiu, cum e organizat, lumina bună, că nu fac poze să apar pe tot internetul și să arăt… Ne dorim și noi să arătăm într-un fel în pozele alea și după ce am terminat pozele, mă duceau oamenii spre mașină.

Bineînțeles că au mai fost 2-3 care n-au apucat să facă poză și unul de pe acolo a zis «Delia», ceva cu Delia și mie mi s-a părut…și îi zic «Ai glume în program? M-ai strigat Delia? Mânca-i-ai c**** lui Delia»

Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Am intrat în mașină și le zic colegilor cred că am comis-o și cred că o să apar pe internet peste câteva zile. În fine, mie mi s-a părut foarte haios, că Delia mi-a scris și a zis bravo, fată, așa aș fi căut și eu la fel. Te pup, te iubesc, bravo că ai răspuns așa. Adică nu a existat între noi o chestie”, a explicat Andra.

Ce relația are Andra Măruță cu Delia Matache

Momentul a împărțit publicul în două tabere – unii au considerat reacția amuzantă și spontană, alții au criticat limbajul folosit de cântăreață. „Întotdeauna au fost Mihaela Rădulescu, Andreea Marin, la cântăreți a fost Andra și Delia. Noi întotdeauna ne-am iubit, ne-am apreciat. Niciodată n-a fost să mă uit într-un fel la Delia, din contră, îmi place maxim de ea și de fiecare dată când ne vedem stăm la povești. Știi cum? Dacă ne-ai auzi, ai zice «Femeile astea niciodată nu au împărțit ceva»”, a explicat Andra Măruță.

Teo Trandafir a glumit pe seama incidentului, spunând: „Chiar n-ați împărțit…”, iar Andra a completat zâmbind că, cel mai probabil, amândouă au apelat la aceeași stilistă.

„Sunt sigură că Hilke, cea care ne îmbracă pe amândouă, ea ne știe pe amândouă și întotdeauna a zis «eu nu înțeleg chestia asta cu oamenii ăștia». Dar și Delia primește la fel mesaje sau la concerte o strigă Andra, și ea pățește, doar că la mine așa s-a întâmplat”, a spus cântăreața.

Institutul Diplomatic Român, aproape de desființare după 20 de ani. Oana Țoiu, replică scurtă când a fost întrebată ce se întâmplă
Andra, adevărul despre derapajul care a împărțit fanii în două tabere: „Cred că am comis-o"
Stiri Mondene 16:55
Andra, adevărul despre derapajul care a împărțit fanii în două tabere: „Cred că am comis-o"
Cine sunt concurenții care au trecut mai departe la Vocea României. Au impresionat jurații cu momentele lor
Stiri Mondene 15:50
Cine sunt concurenții care au trecut mai departe la Vocea României. Au impresionat jurații cu momentele lor
