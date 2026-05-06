„Visuri la cheie”, sezonul 12, se încheie. Ultima ediție aduce în prim-plan povestea familiei Toroiman

În această seară, de la 21:30, echipa „Visuri la cheie” va muta autocarul pentru ultima dată în acest sezon. Dragoș Bucur, Cristina Joia, Ștefana Costraș și Omid Ghannadi vor ajunge în Prahova, acolo unde vor cunoaște familia Toroiman – o mamă și doi copii distruși de pierderea recentă a tatălui.

Familia lor s-a zdruncinat cu un an în urmă, atunci când, pe neașteptate, soțul femeii a suferit un infarct, iar în jurul lor totul s-a ruinat. Andreea a ajuns singură în fața unui destin crud, cu doi copii cărora le e greu să înțeleagă ce s-a întâmplat: „Mă uit în ochișorii lor și sunt atât de triști. Încă mă mai roagă să-l aduc pe tati acasă că le este foarte dor de el și nu am nicio putere să fac chestia asta. De atunci am considerat că a coborât iadul pe pământ”.

Bărbatul muncea pentru un vis pe care nu a mai apucat să-l vadă realizat – să construiască o casă pentru familia lui. „Asta își dorea cel mai mult – să avem o casă a noastră și-mi este teamă că nu o să pot să îndeplinesc singură acest vis. E foarte greu fără el. Îl tot strig și-l rog să-mi dea un semn să-mi spună ce să fac, încotro să o iau, cum să procedez”, va povesti, printre lacrimi, Andreea.

Echipa „Visuri la cheie” se va întâlni cu o provocare care va fi dincolo de amenajare: „Singura șansă ca această casă să fie acasă este să-i facem pe copii fericiți. Dacă ei sunt mulțumiți și se vor juca, și Andreea va fi bine”, va spune Cristina Joia, în timp ce Omid va completa: „Aici, rolul nostru nu este să construim doar o casă frumoasă, ci să gândim un mod de a trăi în această locuință astfel încât ei să poată să o gestioneze”.

Imprevizibilul însă nu-i va ocoli pe arhitecți: „Cert este că asemenea situații de criză n-am mai trăit la Visuri la cheie. Nu am ajuns niciodată în situația asta” – despre ce este vorba, aflăm în doar câteva ore.

O poveste despre provocările vieții și speranța unui viitor mai bun, în această seară, de la 21:30, în ultima ediție a sezonului 12 „Visuri la cheie”. Emisiunea poate fi urmărită, în avans, pe VOYO.