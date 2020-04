De Livia Lixandru,

“Ascult muzică, citesc, am diverse activități cu Sienna și o supraveghez la teme pentru școala online. Încerc să acord timp plăcerilor pe care le-am neglijat în ultimii ani tocmai din lipsă de timp.

Andreea, alături de mama și de fiica ei

Acum am la discreție. În București sunt izolată de cinci săptămâni, dar am mai stat și în Galați aproximativ o săptămână. Deci de aproximativ o lună și jumătate am pus stop tuturor activităților și stau cuminte acasă”, a spus Andreea pentru VIVA!

Andreea a dezvăluit că s-a apucat de sport, după nouă ani și a spus cum se menține în formă, în perioada de izolare.

“Cu această ocazie, este pentru prima dată când fac sport, după nouă ani. O oră de sport absolut în fiecare zi.

Mi-am descărcat o aplicație care mă ajută să lucrez. Îmi fac măști pentru hidratarea tenului, mă dau cu diverse creme pentru corp și mă răsfăț cum știu eu mai bine”, a mai adăugat vedeta pentru sursa citată.

