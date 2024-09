Pe Andreea Bălan și Andreea Antonescu le lega o prietenie de lungă durată, împreună au cântat în adolescență în trupa Andre, care s-a destrămat. După ani și ani, ele s-au reunit, au apărut din nou pe scenă împreună, dar au făcut echipă și în emisiunea „America Express”.

După cursa de la Antena 1 ele nu și-au mai vorbit. Invitată acum în podcastul lui Bursucu, Andreea Bălan s-a dat de gol și a spus ce s-a întâmplat în emisiunea de la Antena 1 între ea și Andreea Antonescu. Traumele din trecut au revenit și împreună eu decis că e mai bine să o ia pe drumuri diferite.

Andreea Bălan: „Când s-a terminat America Express, s-a terminat și în sufletul meu”

„Am simțit acea fetiță de 13 ani din Andre, care din nou face ceva ce nu-i place și din nou sunt cu persoana sau cu energia persoanelor care la vremea respectivă m-au supărat. Și mi-era greu și voiam să plec… Da, i-am spus, dacă am stat 24 din 24 am avut toate discuțiile.

Și am plâns una pe umărul celeilalte și ea mi-a spus: «Știi că n-a fost vina mea, așa a fost să fie. Că și tatăl meu era într-un fel, și tatăl tău într-un fel și eram puse acolo și eu am înțeles.» Adică, am iertat. Dar când s-a terminat America Express, s-a terminat și în sufletul meu”, a declarat Andreea Bălan, în podcastul lui Bursucu.

Recomandări Adolescentă de 15 ani, violată de o familie din Otopeni, care a luat-o din staţia de autobuz. Cei doi inculpaţi, soţ şi soţie, sunt judecaţi în libertate

Nu e pentru prima dată când Andreea Bălan dezvăluie că ea și Andreea Antonescu au decis să încheie definitiv proiectul Andre după „America Express”.

Într-un alt podcast, ea a susținut: „Acolo s-au întâmplat niște lucruri și acolo am rărit-o. Pentru că în America Express mie, personal, mi s-au redeschis niște vechi traume, lucru foarte bun, pentru că așa m-a ajutat să le vindec, dar după aceea n-am mai simțit să mai continui cu Andre și în ziua de azi Andre nu mai este. Mă concentrez pe mine și pe cariera mea”, a precizat cântăreața.

„Acum suntem foarte bine, dar separat”

Acum, cele două artiste au rupt prietenia. „A fost ceva karmic de rezolvat și cred că noi am rezolvat karma asta în America Express, când am fost cu adevărat împreună și acolo s-a închis capitolul. Acolo, și eu și ea ne-am vindecat tot ceea ce aveam de vindecat, iar acum suntem foarte bine, dar separat.

Adică ne vedem, ne salutăm, dar nu mai mult, pentru că fiecare a evoluat emoțional, spiritual, în direcții complet diferite”, a mai spus Andreea Bălan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

a

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News